"No es necesario que dé mi opinión, lo único que les sugiero es que vea lo que está haciendo Aguirre con él. Es muy común que los entrenadores aceleremos la presencia de un jugador joven en la titularidad del equipo que nos toca dirigir no tanto considerando que lo merezca o que le venga bien, sino para ser quien lo debutó, pero Aguirre no hizo eso".

Incluso, el 'Loco' Bielsa dio un reconocimiento al 'Vasco' Aguirre por la manera y el momento en el que debutó a Gil Mora con la Selección Mexicana, a quien trató como un jugador experimentado y pensando en la próxima justa mundialista.

"Lo puso en partidos muy difíciles y el joven no notó que estaba jugando a un nivel para el cuál no estuviera preparado, entonces yo observé eso con mucho reconocimiento porque dije no es que lo puso para ser el padrino, sino porque consideraba era lo mejor que podía aportarle un jugador en la posición que le asignó".

Al hablar de la posibilidad que en algún momento tuvo de dirigir al Tricolor, Marcelo Bielsa negó que en algún momento se hubiera dado un acercamiento entre él como entrenador y los directivos de la Selección Mexicana.