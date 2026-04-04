    Mundial 2026

    Revelan millones de LEGO por comercial del Mundial 2026 con Cristiano Ronaldo y Messi

    El comercial se hizo viral por la presencia de CR7, Messi, Mbappé y Vinícius.

    Por:Juan Regis
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    Video Revelan cantidades que pagó LEGO a Cristiano Ronaldo y Messi por comercial del Mundial 2026

    Un par de días después de LEGO rompiera el internet con su comercial viral, en el que aparecen los mejores futbolistas del momento de cara a la Copa del Mundo de la FIFA 2026, salieron a la luz los montos millonarios que la marca pagó a cada uno de los protagonistas.

    De acuerdo con la revista Forbes, el jugador que más ganó por el comercial de apenas un minuto de duración fue el portugués Cristiano Ronaldo, perteneciente al club Al-Nassr de la liga saudí.

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    Cristiano se embolsó $3,430,000 dólares, casi un millón más que Lionel Messi, quien recibió a cambio $2,590,000.

    Por su parte, los jugadores del Real Madrid, Kylian Mbappé y Vinícius Jr., se llevaron 852 mil y 325 mil dólares, respectivamente. Sin duda, cantidades muy menores a las de CR7 y el astro argentino.

    El viral spot se ganó algunas críticas en redes sociales luego de que se filtrara el detrás de cámaras de la grabación donde no aparece ninguno de los cuatro futbolistas mencionados y se llegó a especular que el comercial se realizó con Inteligencia Artificial, lo cual LEGO desmintió en sus comentarios.

    Cristiano Ronaldo y Messi harán historia en el Mundial 2026 al participar en su sexta Copa del Mundo, récord que compartirán con el mexicano Guillermo Ochoa en caso de ser llamado por Javier Aguirre con la Selección Mexicana.

    CR7 buscará levantar el único título que le falta a su carrera, mientras que Messi quiere aumentar su legado con un histórico bicampeonato tras haberlo conseguido en Catar 2022.

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