Mundial 2026 Las grandes figuras que participarán en la Copa Mundial La Copa Mundial de la FIFA 2026 reunirá a varias de las principales estrellas del futbol internacional.

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Con 42 selecciones ya clasificadas y seis boletos aún por definirse mediante repechajes, la Copa del Mundo que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá contará con varias de las principales estrellas del fútbol internacional.

Entre figuras consolidadas y líderes emergentes, estos son algunos de los nombres a seguir rumbo al torneo.

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Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, experiencia y legado

Lionel Messi (Argentina) buscará defender el título conseguido en 2022. Con 38 años, el capitán argentino podría disputar su último Mundial y despedirse de la selección en el máximo escenario internacional.

buscará defender el título conseguido en 2022. Con 38 años, el capitán argentino podría disputar su último Mundial y despedirse de la selección en el máximo escenario internacional. Cristiano Ronaldo (Portugal) apunta a jugar su sexta Copa del Mundo tras clasificar como líder de grupo en las eliminatorias UEFA. El delantero mantiene la posibilidad de ampliar su historial de récords en la competencia.

Mbappé, Haaland y Kane: los delanteros determinantes

Kylian Mbappé (Francia) llega como uno de los atacantes más influyentes del momento. Es pieza clave tanto en su club como en la selección francesa.

llega como uno de los atacantes más influyentes del momento. Es pieza clave tanto en su club como en la selección francesa. Erling Haaland (Noruega) disputará su primera Copa del Mundo. Noruega no participaba en el torneo desde 1998.

disputará su primera Copa del Mundo. Noruega no participaba en el torneo desde 1998. Harry Kane (Inglaterra) mantiene registros goleadores destacados tanto en clubes como con su selección, consolidándose como referente ofensivo.

Uno de los duelos más atractivos en fase de grupos podría ser el enfrentamiento entre Haaland y Mbappé.

Talento joven y liderazgo en el mediocampo

Jude Bellingham (Inglaterra) con 22 años, se ha consolidado como un mediocampista versátil capaz de influir en distintas zonas del campo. En el Real Madrid se convirtió en pieza estructural.

con 22 años, se ha consolidado como un mediocampista versátil capaz de influir en distintas zonas del campo. En el Real Madrid se convirtió en pieza estructural. Pedri (España) representa al organizador moderno. Tras superar lesiones, volvió a consolidarse como eje en el Barcelona.

representa al organizador moderno. Tras superar lesiones, volvió a consolidarse como eje en el Barcelona. Lamine Yamal (España) aparece como la figura joven con mayor proyección internacional.

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Dónde seguir a las estrellas del Mundial 2026

Si quieres seguir a los mejores jugadores de la Copa Mundial de la FIFA 26, puedes consultar desde ahora las opciones de acceso en https://todoelmundialporvix.com

ViX transmitirá los 104 encuentros del torneo. Adquiere el Pase Mundial 2026 por $499 MXN.