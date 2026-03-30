Mundial 2026 Kylian Mbappé y el increíble gesto con un fanático que invadió el Colombia vs Francia El delantero francés intercedió por al fanático que brincó al campo de juego.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video Kylian Mbappé defiende a aficionado de la seguridad de Maryland

Kylian Mbappé sobresalió en el partido amistoso entre Francia y Colombia, pero precisamente por su labor dentro del campo, pues apenas disputó unos minutos, sino por su empatía con un aficionado que invadió el terreno de juego en busca de saludarlo.

Al final del encuentro un niño saltó desde la tribuna y recorrió la cancha en busca de Mbappé, pero el personal de seguridad lo detuvo de forma inmediata derribándolo con mucha fuerza. Al percatarse el francés intercedió por el joven fanático.

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Incluso forcejeó un poco cuando intentaban llevárselo, mientras desde la tribuna los aficionados reprochaban la fuerza excesiva con la que lo alcanzaron. Al final todo tuvo un final feliz, pues Mbappé firmó la playera del chico que fue retirado del campo.

Francia domina y vence a Colombia

Mbappé ingresó al minuto 78 en sustitución de Thuram y poco pudo hacer en el campo, pero Francia dominó a Colombia y los derrotó 1-3. El jugador del PSG Desiré Doue fue la figura con un doblete. Primero anotó al minuto 29 y repitió la dosis al minuto 56.

El autor del otro tanto fue Marcus Thuram en el minuto 41. El único gol colombiano llegó al minuto 77 gracias a Jaminton Campaz. El juego sirvió como preparación para la Copa del Mundo 2026.

Francia suma ya dos victorias en su gira por Estados Unidos, mientras que Colombia finaliza esta fecha FIFA con dos derrotas.