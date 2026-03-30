    Mundial 2026

    Kylian Mbappé y el increíble gesto con un fanático que invadió el Colombia vs Francia

    El delantero francés intercedió por al fanático que brincó al campo de juego.

    Por:
    Emmanuel Mondragón
    add
    Síguenos en Google
    Video Kylian Mbappé defiende a aficionado de la seguridad de Maryland

    Kylian Mbappé sobresalió en el partido amistoso entre Francia y Colombia, pero precisamente por su labor dentro del campo, pues apenas disputó unos minutos, sino por su empatía con un aficionado que invadió el terreno de juego en busca de saludarlo.

    Al final del encuentro un niño saltó desde la tribuna y recorrió la cancha en busca de Mbappé, pero el personal de seguridad lo detuvo de forma inmediata derribándolo con mucha fuerza. Al percatarse el francés intercedió por el joven fanático.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Mundial 2026

    Misión Imposible 007 con Juan Gil
    2:33

    Misión Imposible 007 con Juan Gil

    Copa Mundial de Futbol 2026
    El color de David Faitelson en el México vs. Portugal
    5:06

    El color de David Faitelson en el México vs. Portugal

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Afición de Irak invade Monterrey y la Macroplaza de cara al partido ante Bolivia
    1 mins

    Afición de Irak invade Monterrey y la Macroplaza de cara al partido ante Bolivia

    Copa Mundial de Futbol 2026
    La Selección Mexicana llega a un frío Chicago
    1:45

    La Selección Mexicana llega a un frío Chicago

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Ramiro Vaca pide chilaquiles para Bolivia en Monterrey de cara al Repechaje rumbo al Mundial
    1 mins

    Ramiro Vaca pide chilaquiles para Bolivia en Monterrey de cara al Repechaje rumbo al Mundial

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Chequia vs. Dinamarca: Plantel más caro y jugador mejor valuado en el mercado
    1 mins

    Chequia vs. Dinamarca: Plantel más caro y jugador mejor valuado en el mercado

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Bolivia en alerta luego de la lesión de su jugador Diego Medina
    1 mins

    Bolivia en alerta luego de la lesión de su jugador Diego Medina

    Copa Mundial de Futbol 2026
    ¿En honor a México? Irak vestirá de verde y regala playeras en Monterrey
    2 mins

    ¿En honor a México? Irak vestirá de verde y regala playeras en Monterrey

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Francia derrota a Colombia en partido amistoso de cara al Mundial 2026
    1 mins

    Francia derrota a Colombia en partido amistoso de cara al Mundial 2026

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Brian Riemer advierte fortaleza de Chequia en casa rumbo al repechaje mundialista
    1 mins

    Brian Riemer advierte fortaleza de Chequia en casa rumbo al repechaje mundialista

    Copa Mundial de Futbol 2026

    Incluso forcejeó un poco cuando intentaban llevárselo, mientras desde la tribuna los aficionados reprochaban la fuerza excesiva con la que lo alcanzaron. Al final todo tuvo un final feliz, pues Mbappé firmó la playera del chico que fue retirado del campo.

    Francia domina y vence a Colombia

    Mbappé ingresó al minuto 78 en sustitución de Thuram y poco pudo hacer en el campo, pero Francia dominó a Colombia y los derrotó 1-3. El jugador del PSG Desiré Doue fue la figura con un doblete. Primero anotó al minuto 29 y repitió la dosis al minuto 56.

    El autor del otro tanto fue Marcus Thuram en el minuto 41. El único gol colombiano llegó al minuto 77 gracias a Jaminton Campaz. El juego sirvió como preparación para la Copa del Mundo 2026.

    Francia suma ya dos victorias en su gira por Estados Unidos, mientras que Colombia finaliza esta fecha FIFA con dos derrotas.

    Video Francia se impone a Colombia en la Fecha FIFA
    Relacionados:
    Mundial 2026Francia 2026Colombia 2026

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Chiquis: Sin Filtro
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Radical
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX