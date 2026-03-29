Colombia vs. Francia ¡EN VIVO! Goles, resumen, resultado del partido amistoso
Colombianos y franceses se siguen preparando para la Copa del Mundo 2026 que iniciará pronto.
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La Selección de Colombia y la Selección de Francia chocaron en un partido amistoso y de preparación de cara al Mundial 2026 que está a meses de iniciar.
¡Gol de Francia! Désiré Doué marca el 0-1
¡El 0-2 francés! Marcus Thuram aumenta la ventaja
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