    Mundial 2026

    Colombia vs. Francia ¡EN VIVO! Goles, resumen, resultado del partido amistoso

    Colombianos y franceses se siguen preparando para la Copa del Mundo 2026 que iniciará pronto.

    Por:
    Alonso Ramírez
    add
    Síguenos en Google
    Video Estas son las nuevas reglas del futbol que se aplicarán en el Mundial 2026

    La Selección de Colombia y la Selección de Francia chocaron en un partido amistoso y de preparación de cara al Mundial 2026 que está a meses de iniciar.

    ¡Gol de Francia! Désiré Doué marca el 0-1

    PUBLICIDAD

    ¡El 0-2 francés! Marcus Thuram aumenta la ventaja

    Relacionados:
    Mundial 2026Colombia 2026Francia 2026

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Chiquis: Sin Filtro
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Radical
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX