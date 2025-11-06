    México

    Jesús Gallardo revela si Guillermo Ochoa debe ser convocado al Mundial 2026

    El jugador del Toluca destacó la carrera del portero y dio su punto de vista en entrevista con David Faitelson.

    Por:
    Raúl Martínez.
    Video La encrucijada de Jesús Gallardo sobre si Memo Ochoa debe ir al Mundial

    A unos meses del Mundial 2026 se mantiene en suspenso si Guillermo Ochoa merece ir a su sexta Copa del Mundo con la Selección Mexicana y ante esto Jesús Gallardo rompió el silencio.

    En entrevista con David Faitelson, el defensor del Toluca destacó la carrera que ha tenido Ochoa y aseguró que si es convocado será un gran reconocimiento para el portero.

    “Sí, lo tienen que llevar, Memo es histórico. Obviamente sabemos todo lo que ha logrado en México y lo que ha hecho en los mundiales donde se crece muchísimo, pero dependerá de Javier”

    “Si lo llevan, para mí está bien, y si no lo llevan no está mal porque también hay porteros jóvenes como Acevedo, Luis García y Hugo…y si lo llevan sería un gran reconocimiento para Memo por todo lo que ha hecho”, indicó Jesús Gallardo.

    Para los partidos que sostendrá la Selección Mexicana frente a Uruguay y Paraguay, J avier Aguirre no tendría considerado a Guillermo Ochoa para la convocatoria y esto sería un indicio que podría no ser llamada para el próximo mundial.

    Sin embargo, todavía el guardameta tiene tiempo para ganarse un lugar y así jugar su sexta Copa del Mundo, algo que sería histórico para él y el combinado tricolor.

    Video ¿Temor a Memo Ochoa? Acevedo tiene clara la competencia en Selección Mexicana

