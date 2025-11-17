Video La mejor autocrítica de Javier Aguirre de lo que debe mejorar México

De cara a enfrentar su último duelo amistoso del año, ante Paraguay, selección ya con boleto al Mundial de 2026, Javier Aguirre, técnico de la Selección Mexicana, afirmó que actualmente no tiene dudas en el cuadro mexicano, pero considera que debe usar a todos los jugadores que llama.

" Dudas, ninguna, pasa que es la Selección de México y si a ti te parece que la columna vertebral es esa, para mí es otra cosa, estoy buscando ver a todos, ser justo, la fecha pasada hubo tres jugadores sin un minuto y me pareció injusto".

PUBLICIDAD

El estratega dejó claro que aún le faltan jugadores por probar, que están en etapa de preparación de cara al Mundial de 2026, donde ya sabrán las selecciones que enfrentarán tras el sorteo de la FIFA.

"Hemos reclutado mucha gente, he visto jugadores que me han llenado el ojo, que no estén o no jueguen significa la oportunidad de otro para demostrar ante un reto que tiene tamaños para estar en la selección, aquí el examen final es el 11 de junio, todo lo que viene antes es preparación".

Pensando ya en el duelo ante Paraguay, el 'Vasco' Aguirre sabe que aún falta mucho por mejorar, pero afirma que muchos jugadores llegan a la Selección Mexicana y rinden mejor que en sus propios clubes al sentirse obligados a ganarse el puesto.

"Muchas cosas, tenemos que tener esa actitud 90 minutos, esa intensidad y presión alta, sé que es complicado, pero te voy a dar un ejemplo, que jugadores han hecho más en 45 minutos que en 90 en sus equipos, eso te dice que la selección te obliga, aquí es un examen cada vez que estás aquí".

Incluso, el estratega Tricolor vio puntos positivos hasta en las grandes derrotas que se han llevado, como sucedió ante Colombia.