“En la pasada rueda de prensa dije que tenía cuatro o cinco, lo dije o no lo dije que ya estaban seguros. Yo creo que tenemos ahora ya unos 10 o así para decir que vamos a la mitad del camino en cuanto a la elección de gen te que ya está probadísima ”

“ El futbol es una fiesta nacional, es todo el país volcado con su selección. Es algo que no me salen las palabras, no lo podía expresar con palabras mejor que con los sentimientos. Y estoy en ello con los jugadores, hacerles ver a éstos de la importancia que tiene para el pueblo mexicano y para nosotros un Mundial en casa”, mencionó Aguirre.