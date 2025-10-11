    Mundial 2026

    Aguirre adelanta algunos nombres de su alineación ante Colombia

    El técnico de la Selección Mexicana tiene algunos jugadores lesionados y ya sabe con quien sustituirlos.

    Por:
    Omar Carrillo.
    Video Javier Aguirre adelanta estos nombres en su alineación ante Colombia

    Javier Aguirre, antes de jugar ante Colombia ya ha resuelto un rompecabezas, el de sustituir a los lesionados y adelantó en exclusiva para TUDN que Diego Lainez será el titular ante los cafeteros en lugar de Piojo Alvarado.

    Y es que el jueves en la conferencia de prensa previa al duelo de este sábado en el AT&T Stadium le reveló a Gibrán Araige de TUDN, que en lugar del jugador de Chivas estará el de Tigres.

    PUBLICIDAD

    "Quizá la presencia de Diego Lainez, es lo que más llama la atención. En lugar del Piojo Alvarado que está lesionado que ayer no lo mencioné", explicó el técnico mexicano.

    Además, también adelantó los jugadores que ocuparán los sitios de Edson Álvarez, del Fernerbahce , y Raúl Jiménez, del Fulham, que vienen aquejando problemas físicos y que no fueron convocados en este oportunidad.

    "Por Edson y Raúl, jugarán Santi y Lira", explicó.

    Y finalmente, señaló que todos ellos son jugadores importantes y buscarán ante todo ser capaces de suplirlos.

    "Son jugadores que venía repitiéndose, que venían jugando. Son jugadores muy importantes para nosotros y vamos a ver si somos capaces de sustituirlos", concluyó.

    Además del duelo de la noche del sábado, la Selección Mexicana disputara un segundo duelo de preparación rumbo al Mundial 2026 y será ante Ecuador el próximo 14 de octubre en Guadalajara.

    Video Javier Aguirre perfila cambios para enfrentar a Colombia

    Más sobre Mundial 2026

    Equipos clasificacados a la Copa del Mundo 2026 de futbol de la FIFA
    Equipos clasificacados a la Copa del Mundo 2026 de futbol de la FIFA
    Equipos clasificacados a la Copa del Mundo 2026 de futbol de la FIFA

    Equipos clasificacados a la Copa del Mundo 2026 de futbol de la FIFA

    Copa Mundial de Futbol 2026.
    20 fotos
    1 min
    Horario y dónde ver el España vs Georgia de eliminatoria del Mundial 2026

    Horario y dónde ver el España vs Georgia de eliminatoria del Mundial 2026

    1 min
    Canadá vs. Australia: Goles, video y resultado del partido amistoso

    Canadá vs. Australia: Goles, video y resultado del partido amistoso

    1 min
    Argentina vs. Venezuela: Lionel Messi y Franco Mastantuono, bajas en amistoso

    Argentina vs. Venezuela: Lionel Messi y Franco Mastantuono, bajas en amistoso

    2 min
    Guatemala y Luis Fernando Tena en peligro de quedarse sin Copa del Mundo

    Guatemala y Luis Fernando Tena en peligro de quedarse sin Copa del Mundo

    Relacionados:
    Mundial 2026MéxicoColombia (M)Diego LainezJavier Aguirre

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Papás por Siempre
    Gratis
    Tomy Zombie
    Narcosatánicos
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD