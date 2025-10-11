Video Javier Aguirre adelanta estos nombres en su alineación ante Colombia

Javier Aguirre, antes de jugar ante Colombia ya ha resuelto un rompecabezas, el de sustituir a los lesionados y adelantó en exclusiva para TUDN que Diego Lainez será el titular ante los cafeteros en lugar de Piojo Alvarado.

Y es que el jueves en la conferencia de prensa previa al duelo de este sábado en el AT&T Stadium le reveló a Gibrán Araige de TUDN, que en lugar del jugador de Chivas estará el de Tigres.

"Quizá la presencia de Diego Lainez, es lo que más llama la atención. En lugar del Piojo Alvarado que está lesionado que ayer no lo mencioné", explicó el técnico mexicano.

Además, también adelantó los jugadores que ocuparán los sitios de Edson Álvarez, del Fernerbahce , y Raúl Jiménez, del Fulham, que vienen aquejando problemas físicos y que no fueron convocados en este oportunidad.

"Por Edson y Raúl, jugarán Santi y Lira", explicó.

Y finalmente, señaló que todos ellos son jugadores importantes y buscarán ante todo ser capaces de suplirlos.

"Son jugadores que venía repitiéndose, que venían jugando. Son jugadores muy importantes para nosotros y vamos a ver si somos capaces de sustituirlos", concluyó.

Además del duelo de la noche del sábado, la Selección Mexicana disputara un segundo duelo de preparación rumbo al Mundial 2026 y será ante Ecuador el próximo 14 de octubre en Guadalajara.