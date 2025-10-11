México vs. Colombia | Horario y dónde ver este amistoso rumbo al Mundial 2026

La Selección Mexicana continua se preparación rumbo a la Copa del Mundo de 2026 y en esta ocasión tendrá enfrente un rival que luce complicado y que también ya tiene su boleto a la justa mundialista, Colombia, con el que se medirá en Arlington, Texas, en territorio de los Estados Unidos.

El cuadro Tricolor, comandado por Javier 'Vasco' Aguirre, llega a este compromiso tras dos empates en el pasado mes de septiembre, primero ante Japón sin goles y más tarde a dos tantos frente a Corea del Sur; además de que en estamisma Fecha FIFA se medirá ante Ecuador.

Por su parte, Colombia llega a este encuentro como uno de los equipos más fuertes de la Conmebol, luego de clasificarse al Mundial de 2026 como el tercero de la eliminatoria, por encima de Brasil y Uruguay; además de que en su último encuentro goleó 6-3 a Venezuela en condición de visitante.

HORARIO Y DÓNDE VER MÉXICO VS. COLOMBIA

Fecha: Sábado 11 de octubre en el AT&T Stadium de Arlington, Estados Unidos.

Horario: A las 7:00 pm de la Ciudad de México y a las 9:00 pm del Este, 8:00 pm del Centro y 6:00 pm del Pacífico en los Estados Unidos.