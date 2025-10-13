Video "Si no hacen bien, no tienen espacio", la amenaza de Javier Aguirre

Javier Aguirre lanzó una amenaza a sus futbolistas previo al enfrentamiento que sostendrá la Selección Mexicana ante Ecuador en el estadio Akron al señalar que sino hacen bien las cosas no tienen un lugar con el Tri.

En conferencia de prensa, el ‘Vasco’ mencionó que hará varios movimientos en su cuadro inicial respecto al juego frente a Colombia donde espera un mejor funcionamiento en el campo de juego.

“A partir de que voy a hacer siete u ocho cambios… a partir de que los jugadores entiendan que sino hacen bien lo que se les pide no tienen espacio para estar aquí, y no me estoy lavando las manos porque yo soy el que los escojo”

“ Mi obligación es trabajar, elegir a los mejores, intentar jugar mejor e insisto, hay cosas rescatables de este partido, hay jugadores que me han sorprendido y vamos a ver si mañana somos capaces con nuestra gente de dar una mejor imagen en cuanto a resultados”

“Espero que mañana hagamos un mejor funcionamiento y ganemos para que los jugadores vuelvan a sus equipos con las ganas de regresar a la selección nacional y que la afición nos quiera seguir viendo a pesar de los tropiezos”, mencionó el ‘Vasco’ Aguirre.

De igual forma, Javier Aguirre señaló que a pesar de la goleada sufrida ante Colombia vio cosas rescatables.

“Entiendo que los números son fríos y ese 4-0 es indefendible y trato de meterlo en un global de 21 partidos, es una derrota, pero creo que hay cosas rescatables en la misma derrota y no soy capaz de ver todo en color negro”, agregó.