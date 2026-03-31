    Mundial 2026

    Gattuso rompe en llanto tras fracaso de Italia: "Pido disculpas por no llevarlos al Mundial"

    El estratega italiano aseguró que será duro recuperarse tras no clasificar al Mundial 2026.

    Por:
    Raúl Martínez
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    Video Gattuso llora tras fracaso de Italia: “Pido disculpas a Italia”

    La selección de Italia sumó un nuevo fracaso al no clasificar por tercera ocasión consecutiva a una Copa del Mundo y ante esto Gennaro Gattuso no pudo contener las lágrimas y pidió perdón a los italianos.

    Después de la derrota en penales ante Bosnia, el estratega de La Azzurra dijo en entrevista sentirse orgulloso de su equipo.

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    "Los chicos no merecían esta paliza por su rendimiento, su entrega, su amor. Tuvimos tres ocasiones para marcar, pero es una pena, así es el fútbol”

    “Estoy orgulloso de mis chicos. Duele porque este Mundial era importante para nosotros, para nuestras familias, para toda Italia y para nuestro movimiento. Es un golpe duro para todos"

    Pido disculpas porque no pude llevar a Italia al Mundial. Me llevará tiempo superar este duro golpe. ¿Mi futuro? No es importante hablar de eso ahora, pero duele, es demasiado decepcionante", mencionó Gattuso entre lágrimas.

    La selección de Italia se jugaba su última carta de regresar al Mundial por la vía del repechaje, pero en penales cayeron ante Bosnia para perderse por tercera ocasión de forma consecutiva una Copa del Mundo.

    La última ocasión que jugaron un Mundial fue en Brasil 2014 donde fueron eliminados en la fase de grupos.

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