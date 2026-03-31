EN VIVO | Bosnia y Herzegovina vs. Italia - Repechaje UEFA
Se definen los últimos boletos europeos para el Mundial 2026.
Bosnia Herzegovina e Italia juegan por un sitio en el Mundial 2026.
El juego se realizará en el Stadion Bilino PoljeZenica y es una de las finales del play-offs de la UEFA por un sitio en la Copa del Mundo de la FIFA 2026.
Los bosnios llegan tras superar a Gales en penales. Mientras Italia, alcanzó esta instancia tras un triunfo ante Irlanda del Norte.
Pese a que la presión está en los dos equipos, la de la Azzurra es maximizada luego de no asistir a Qatar 2022 ni a Rusia 2018.
Sigue aquí las incidencias del juego:
- Bosnia presiona desde el princpio del partido y ya genera peligro en el arco de Donnarumma.
- Tras una serie de errores defensivos, Kean abre el marcador para Italia a los 15 minutos del partido. La asistencia fue de Barella.
- Nikola Katic remata de cabeza un centro que se va desviado a los 16 minutos. Bosnia quiere reaccionar.
- Bosnia sigue presionando y Basic hace un disparo que controla Donnarumma a los 20.
- El juego se ha estancado un poco en el medio campo.