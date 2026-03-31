Mundial 2026 EN VIVO | Bosnia y Herzegovina vs. Italia - Repechaje UEFA Se definen los últimos boletos europeos para el Mundial 2026.

Por: TUDN Síguenos en Google

Video ¡Arranca el partido! Bosnia Herzegovina vs Italia por el boleto al Mundial síguelo aquí

Bosnia Herzegovina e Italia juegan por un sitio en el Mundial 2026.

El juego se realizará en el Stadion Bilino PoljeZenica y es una de las finales del play-offs de la UEFA por un sitio en la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

PUBLICIDAD

Los bosnios llegan tras superar a Gales en penales. Mientras Italia, alcanzó esta instancia tras un triunfo ante Irlanda del Norte.

Pese a que la presión está en los dos equipos, la de la Azzurra es maximizada luego de no asistir a Qatar 2022 ni a Rusia 2018.

Sigue aquí las incidencias del juego:

- Bosnia presiona desde el princpio del partido y ya genera peligro en el arco de Donnarumma.

- Tras una serie de errores defensivos, Kean abre el marcador para Italia a los 15 minutos del partido. La asistencia fue de Barella.

- Nikola Katic remata de cabeza un centro que se va desviado a los 16 minutos. Bosnia quiere reaccionar.

- Bosnia sigue presionando y Basic hace un disparo que controla Donnarumma a los 20.