    Mundial 2026

    EN VIVO | Bosnia y Herzegovina vs. Italia - Repechaje UEFA

    Se definen los últimos boletos europeos para el Mundial 2026.

    Por:
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    Video ¡Arranca el partido! Bosnia Herzegovina vs Italia por el boleto al Mundial síguelo aquí

    Bosnia Herzegovina e Italia juegan por un sitio en el Mundial 2026.

    El juego se realizará en el Stadion Bilino PoljeZenica y es una de las finales del play-offs de la UEFA por un sitio en la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

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    Los bosnios llegan tras superar a Gales en penales. Mientras Italia, alcanzó esta instancia tras un triunfo ante Irlanda del Norte.

    Pese a que la presión está en los dos equipos, la de la Azzurra es maximizada luego de no asistir a Qatar 2022 ni a Rusia 2018.

    Sigue aquí las incidencias del juego:

    - Bosnia presiona desde el princpio del partido y ya genera peligro en el arco de Donnarumma.

    - Tras una serie de errores defensivos, Kean abre el marcador para Italia a los 15 minutos del partido. La asistencia fue de Barella.

    - Nikola Katic remata de cabeza un centro que se va desviado a los 16 minutos. Bosnia quiere reaccionar.

    - Bosnia sigue presionando y Basic hace un disparo que controla Donnarumma a los 20.

    - El juego se ha estancado un poco en el medio campo.

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