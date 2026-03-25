Mundial 2026 Italia, a romper el ‘maleficio’ en Copas del Mundo La escuadra Azzurra buscará vía repechaje regresar a un Mundial al no acudir a las últimas dos ediciones futbolísticas.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Video Italia, a romper el ‘maleficio’ en Copas del Mundo

Uno de los invitados constantes a la Copa del Mundo de futbol había sido Italia, 60 años tuvieron que transcurrir para que la escuadra Azzurra no asistiera, no obstante, de ser campeona en cuatro ocasiones.

Ha participado en 18 Mundiales, con 83 partidos, de los que ha ganado 45 compromisos y suma 128 goles. En 1934 jugando en casa, Italia consiguió su primer título al derrotar 2-1 a Checoslovaquia. Cuatro años después, en Francia, Italia se impuso 4-2 a Hungría, para su bicampeonato.

PUBLICIDAD

Pasó el tiempo y en España 1982, la escuadra Azzurra doblegó 3-1 a Alemania Occidental para su tercer título mundialista. En el 2006 en Alemania, los italianos vencieron en penales (5-3) a Francia, tras un empate a un gol en el tiempo regular.

Rompieron 'tradición' de 60 años

La historia dio un giro de 360 grados para la Copa del Mundo de Rusia 2018, donde se ubicaron al lado de España, en el encuentro de ida empataron a un gol y en la vuelta la Roja se impuso 3-0 a los italianos.

El resultado provocó una repesca ante Suecia, en la visita cayeron 1-0 y en el encuentro de vuelta el gol nunca llegó y los italianos se iban a casa a ver la Copa del Mundo.

Cuatro años después de nueva cuenta, la Azurra llegó a instancia de repechaje, donde Macedonia del Norte los eliminó y en Qatar 2022 tampoco acudieron a la cita mundialista.

Los rivales en el 2026