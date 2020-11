Shilton lamenta muerte de Maradona, pero no perdona 'La mano de Dios'

Peter Shilton lamentó la muerte de Diego Armando Maradona , aunque no olvida ni perdona que el gol que le marcó en la Final de México 86 fue con la mano.

"Son tonterías, pero tonterías que llevan molestándome durante años. Tampoco voy a mentir ahorita. Lo que no me ha gustado es que nuca llegó a disculparse, nunca llegó a admitir que hizo trampas ni pidió perdón por ello. Me parece que era un tipo muy grande, pero alguien que nunca mostró deportividad", se lee en un escrito de Shilton en un texto para el Daily Mail.