    Mundial 2026

    Francia vence a Brasil y se perfila como favorita para la Copa Mundial 2026

    Los galos superan a los amazónicos y levantan la mano rumbo a la Copa Mundial de la FIFA

    Por:
    José Moreno
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    Video Francia derrota a Brasil en partido amistoso rumbo al Mundial 2026

    Si había alguna duda, Francia las despejó todas y este jueves demostró que la pueden colocar entre las favoritas para la Copa Mundial de 2026, luego de vencer a Brasil por marcador de 2-1.

    El equipo galo dominó por completo a los brasileños, quienes, por su parte, dejaron más dudas que certezas de cara al evento magno del futbol.
    Francia rompe algunas rachas negativas ante Brasil

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    Esta es la primera victoria de Francia sobre Brasil desde 2011, que pone fin a una racha de dos debacles al hilo ante los amazónicos. También es la primera vez desde la Copa Confederaciones de 2001, que los galos convierten dos o más goles ante la verdeamarela.

    Francia tuvo las mejores ocasiones en el primer tiempo, pero la oportunidad más clara para marcar llegó para Brasil cuando, al minuto 26, Gabriel Martinelli mandó un tiro de pierna izquierda que envió el balón por el poste derecho del arquero.

    ¿Cómo fueron los goles el juego amistoso entre franceses y brasileños?

    Solo cinco minutos después, cayó el tanto que abrió la pizarra. Francia recuperó el balón en medio campo, Aurélien Tchouaméni filtró a Kylian Mbappé, quien se perfiló solo para definir bombeando el esférico.

    Al minuto 64 de tiempo corrido, los galos extendieron su ventaja con tanto de Hugo Ekitike, pero al 78 descontó Brasil por obra de Bremer, quien aprovechó un rebote en el área grande.

    Aunque el final ganó en emoción, el tiempo fue insuficiente para que los brasileños aspiraran a rescatar el empate.

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