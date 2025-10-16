Video La impresionante cantidad de boletos que se han vendido para el Mundial

Poco a poco se completa la lista de invitados a la próxima Copa del Mundo 2026 y a unos meses de que arranque el torneo la FIFA presumió la impresionante cantidad de boletos que ya se vendieron para la justa mundialista.

A través de un comunicado el organismo dio a conocer que, en la fase de preventa que comenzó a mediados de septiembre se vendieron más de millón y medio de boletos siendo México, Estados Unidos y Canadá los países donde se adquirieron el mayor número de entradas.

Inglaterra, Alemania, Brasil, España, Colombia, Argentina, y Francia completan el top ten de los países que más compraron boletos para la justa mundialista.

Por su parte, Gianni Infantino, presidente de FIFA, catalogó como increíble la respuesta que tuvieron los aficionados en esta primera fase.

"Es un paso muy emocionante rumbo al 2026. Ahora que las selecciones nacionales de todo el mundo compiten por un puesto en la histórica Copa Mundial de la FIFA 26, me entusiasma comprobar que tantos amantes del futbol desean también formar parte de este acontecimiento que se celebrará en Norteamérica y que marcará un antes y un después”, mencionó Infantino.

La próxima fase de venta de boletos será el próximo 27 de octubre donde se podrán adquirir boletos individuales para los 104 partidos, además de abonos de estadio y de equipo.