Mundial 2026 Nuevo lote de boletos para el Mundial 2026 se pone a la venta este 22 de abril Será para los 104 encuentros y para el público en general por orden de solicitud de entradas.

Video Para los 50 días del Mundial 2026, FIFA podrá a la venta más boletos

El miércoles 22 de abril, a 50 días del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026, se lanzará un nuevo lote de boletos para los 104 partidos de la competencia y el público en general podrá adquirirlos en FIFA.com/tickets.

Las entradas se lanzarán en punto de las 11:00 am ET, 9:00 am tiempo del centro de México y, según explicó la institución a través de un comunicado de prensa, se podrán adquirir l ocalidades de las categorías 1, 2 y 3, y en algunos casos lugares de primera fila.

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El lote de entradas forma parte de " la fase de venta de última hora", la cual estará abierta hasta el final de la competencia porque habrá tickets adicionales de manera continúa hasta el final de la competencia.

Las cuales podrán ser adquiridas por el público en general en orden de solicitud.

Se recuerda a la afición interesada, a través del comunicado, que deberán unirse a colas virtuales para seleccionar los partidos, categorías y localidades específicas.

Y si se quiere garantizar la asistencia a partidos específicos se puede adquirir también paquetes de Hospitality en FIFA.com/hospitality.

La FIFA recuerda, además, que ya se han vendido más de cinco millones de entradas para el Mundial 2026 y se apunta a romper el récord de asistencia de 3.5 millones de asistentes impuesto en Estados Unidos 94.