Mundial 2026 Monterrey enamorará al Mundial, así como a Gignac: "Yo no estoy loco" El futbolista de Tigres hace revelaciones sorprendentes respecto a la ciudad que recibirá la Copa del Mundo.

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Monterrey será sede de la Copa Mundial de la FIFA 26 y , al respecto, André Pierre Gignac, jugador de Tigres, resaltó el amor que tiene actualmente por la ciudad norteña.

Gignac relató en primera instancia que Monterrey es una ciudad que lo tiene enamorado de cara al Mundial 2026, además de reiterar que se quedará a vivir en la Sultana del Norte.

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"San Pedro y Monterrey es una ciudad hermosa, las montañas alrededor, una ciudad en desarrollo constante. Yo no estoy loco, si hace 10 años que estoy aquí es por algo. Empezó como una aventura, pero sabía que iba a hacer una historia, lo sabía en lo más profundo de mí, es una historia de amor y pasión.

"Soy un mexicano más. Es un orgullo que mis hijos hayan nacido acá y si yo no me quiero ir después de 10 años, es por algo, me quiero quedar acá para siempre", dijo Gignac.

Además, también de cara a la Copa del Mundo, el jugador francés contó cómo fue que decidió asumir el reto de jugar en la Liga MX, sobre todo después de tener ya un Mundial a cuestas (Sudáfrica 2010).