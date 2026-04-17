Mundial 2026 Se estrena la canción “Por Ella” de Belinda y Los Ángeles Azules para el Mundial 2026 La FIFA dio a conocer la canción completa interpretada por talentos mexicanos como el segundo sencillo revelado del álbum de la Copa Mundial 2026.

Video Revelan completa la canción de Belinda y Los Ángeles Azules para el Mundial 2026

Este viernes se presentó el segundo sencillo del álbum oficial de la Copa Mundial 2026 denominado “Por Ella” e interpretado por Belinda y Los Ángeles Azules, una canción que da identidad a México como una de las tres sedes para esta edición mundialista.

Es el primer sencillo bajo la producción ejecutiva de Tainy, el reconocido creador de éxitos puertorriqueño, informó la FIFA este viernes en un comunicado como parte de las propuestas musicales para el magno evento futbolístico de este verano.

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“Por Ella”, publicada bajo el sello Def Jam Recordings, “combina la potencia vocal de la artista pop Belinda, el sonido inconfundible de la legendaria agrupación mexicana de cumbia Los Ángeles Azules y la producción característica de Tainy, ganador de varios premios GRAMMY®”.

“Es un gran honor formar parte del álbum oficial de la Copa Mundial. ‘Por Ella’ reúne la fuerza de nuestra cultura con la emoción única que solo el Mundial puede generar. México, América Latina y el mundo entero se unen en esta celebración, y me entusiasma compartir una canción creada con tanta pasión”, comentó Belinda, intérprete de la canción junto a Los Ángeles Azules.

“Es un gran honor para nosotros coincidir nuevamente con Belinda, y nos alegra que sea en un proyecto musical de tanto peso y relevancia en el ámbito deportivo internacional. Representar a México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ nos llena de orgullo y alegría. Estamos seguros de que cada corazón futbolero lo bailará y disfrutará tanto como nosotros al crearlo”, comentó, por su parte, Los Ángeles Azules.