    Mundial 2026

    El álbum Panini del Mundial 2016 dio a conocer las dos páginas de la Selección Mexicana

    Ya se conocen los nombres de los 18 futbolistas que integrarán las páginas del Tri en el coleccionable de la Copa del Mundo.

    Por:Omar Carrillo
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    Video El álbum de estampas Panini del Mundial 2016 dio a conocer las páginas de la Selección Mexicana

    El álbum de estampas Panini del Mundial 2026 anunció este sábado a los 18 jugadores que integrarán los dos páginas correspondientes a la Selección Mexicana del coleccionable y hay varias sorpresas.

    Ya se sabe que, prácticamente, es una tradición que fallen con distintos jugadores que no acuden a la fiesta más grande del futbol del planeta, y a la inversa con los que acuden y no están incluidos, pero está ocasión la afición mexicana ha hecho sentir su desacuerdo a través de las redes sociales.

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    La principal queja es que están incluidos Luis Malagón, del América, lesionado por varios meses, al igual que Hirving Lozano que no fue registrado por San Diego FC de la MLS para esta temporada, pero que continúa en el equipo sano y sin jugar.

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    Y se pueden añadir varios nombres más como Marcel Ruiz, del Toluca, y César 'Chino' Huerta, del Anderlecht, que difícilmente llegarán a la Copa Mundial de la FIFA 2026 por los tiempos de recuperación de sus lesiones.

    Además de Diego Lainez, de Tigres, que ha sido prácticamente borrado de las más recientes convocatorias de Javier Aguirre.

    ¿Quiénes faltan de la Selección Mexicana en el Álbum Panini del Mundial 2026?

    Por si fuera poco en la lista no están incluidos algunos de los favoritos del público como Gil Mora, de Tijuana, y Álvaro Fidalgo, del Betis, o Armando 'Hormiga' González, de Chivas, Obed Vargas, del Atlético de Madrid, o Julián Quiñones, del Al-Qadisiyah.

    Será el 30 de abril cuando salga a la venta el tan esperado álbum y se sabe que será una edición especial de la Copa del Mundo de la FIFA por tratarse de la primera que se realice con 48 selecciones y en tres países diferentes

    El Mundial 2026 se jugará en Estados Unidos, México y Canadá los próximos junio, y julio.

    Los 18 futbolistas que integrarán las dos páginas del Álbum Panini del Mundial 2026:

    • Luis Ángel Malagón
    • Johan Vásquez
    • Jorge Sánchez
    • César Montes
    • Jesús Gallardo
    • Israel Reyes
    • Diego Lainez
    • Carlos Rodríguez
    • Edson Álvarez
    • Orbelín Pineda
    • Marcel Ruiz
    • Erick Sánchez
    • Hirving Lozano
    • Santiago Gimenez
    • Raúl Jiménez
    • Alexis Vega
    • Roberto Alvarado
    • César Huerta
    Video Convocados de la Selección Mexicana de la Liga MX
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