    FIFA da a conocer a los integrantes de los nuevos comités del Consejo

    El Comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, Mikel Arriola, formó parte de las discusiones estratégicas.

    Durante la sesión del Consejo, encabezada por Gianni Infantino, se tomaron decisiones clave relacionadas con el desarrollo del futbol mundial,
    Mikel Arriola, Comisionado de la Federación Mexicana de Futbol y vicepresidente de la Comisión de Competencias Masculinas de Clubes de la FIFA, participó en las reuniones del Consejo de la FIFA realizadas en Doha, Catar, en el marco de la Final de la Copa Intercontinental de la FIFA.

    Durante la sesión del Consejo, encabezada por el Presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se tomaron decisiones clave relacionadas con el desarrollo del futbol mundial, entre ellas la aprobación de una contribución financiera histórica vinculada a la Copa Mundial de la FIFA 2026, así como iniciativas orientadas al fortalecimiento del futbol juvenil y a la gobernanza del organismo.

    En su calidad de vicepresidente de la Comisión de Competencias Masculinas de Clubes, Mikel Arriola formó parte de las discusiones estratégicas enfocadas en la evolución de las competiciones de clubes a nivel global, reafirmando la presencia y participación de México en los principales espacios de toma de decisiones del futbol internacional.

    Así mismo, Mariana Gutiérrez, Presidenta de la LIGA MX Femenil y miembro de la Comisión de Grupos de Interés de Futbol Femenino de la FIFA, participó en las reuniones de su respectiva comisión, contribuyendo al análisis y seguimiento de temas vinculados al crecimiento, desarrollo y proyección del futbol femenil a nivel mundial.

    De igual forma, Íñigo Riestra, Secretario General de la Federación Mexicana de Futbol, participó en la sesión del Comité de Relaciones Institucionales de la FIFA, del que es miembro.

    Este comité se encarga de fomentar la unidad y la colaboración dentro de la comunidad futbolística global, asegurando que las distintas partes interesadas trabajen juntas de manera efectiva para el desarrollo y la regulación del deporte.

    La participación de representantes del futbol mexicano en las comisiones y órganos de gobierno de la FIFA refleja el compromiso de la Federación Mexicana de Futbol y de la LIGA MX con el desarrollo integral del futbol, tanto en la rama varonil como femenil, y con una participación activa en las decisiones que marcan el rumbo del futbol global.

    Mundial 2026

