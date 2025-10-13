Video Esto no lo esperabas: El rol de 'Canelo' Álvarez con el Mundial 2026

El Mundial 2026 tendrá a Guadalajara como una de las sedes en México y Saúl 'Canelo' Álvarez es parte importante en las remodelaciones a lo largo de toda la ciudad.

De acuerdo a información de Gibran Araige y Mafer Alonso de TUDN, el boxeador mexicano ha invertido parte de su dinero para mejoras en el transporte para los ciudadanos de la Perla Tapatía.

"Lo que sí se está remodelando es toda la ciudad, la entrada desde al aeropuerto a la ciudad, La Minerva la están poniendo más bonita que de costumbre. Y lo de Canelo que por ahí está inviertiendo para que México tenga transporte público mucho más óptimo, nuevo, seguro para la Copa del Mundo, parte de lo que se está arreglando".

LAS MODIFICACIONES AL ESTADIO AKRON



El Estadio Akron entra también en la etapa final de remodelaciones para el Mundial 2026, de entrada, el estadio de Chivas cambió la cancha por una de última tecnología, pero se esperan más.

"La cancha ya está, este verano se pusieron a trabajar fuertemente, ya la pusieron a prueba con ese tormentón que cayó ante Tigres, cuatro meses antes Guadalajara entrega el estadio a FIFA. Van a mover toda la parte de prensa que está en el segundo balcón, la van a hacer tribuna y a la prensa la van a mandar al último balcón, esas son las pocas modificaciones que tendrá el estadio de Guadalajara".

Cabe recordar que el Estadio Akron y Guadalajara serán sedes de partidos de Repechaje Intercontinental para conocer los últimos clasificados al Mundial 2026 en marzo de ese año.