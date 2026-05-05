Mundial 2026 Cannavaro da a conocer la prelista de Uzbekistán para el Mundial 2026 El técnico italiano dio a conocer a los futbolistas considerados para la Copa del Mundo; en verano esta selección jugará en el Estadio Banorte ante Colombia.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video Cannavaro se adelanta y da a conocer la prelista de Uzbekistán para el Mundial

El director técnico italiano Fabio Canavaro entregó la prelista completa de Uzbekistán para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Se convierte así en el primer combinado nacional que entrega su preselección de 40 jugadores que todos los clasificados al torneo deben enviar a la FIFA antes de la lista final.

Entre los jugadores elegidos por el técnico italiano destaca la presencia de Khusanov, defensa del Manchester City, así como de Eldor Shomurodov, que hoy juega en Basaksehir de Turquía y tuvo un paso por la Serie A de Italia en clubes como la Roma o Genoa.

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Según reveló la federación uzbeka, el equipo tendrá una concentración de 20 días a partir del 6 de mayo en donde los jugadores entrenarán y enfrentarán en partidos a puerta cerrada a clubes de la liga local.

Uzbekistán será una de las selecciones que disputarán algún partido en México, pues enfrentarán a Colombia en el estadio Banorte el 17 de junio.