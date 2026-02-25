Mundial 2026 Sudáfrica elige Pachuca como su campamento base para el Mundial 2026 El representativo africano escogió el sitio de concentración para la primera fase de la competencia de la FIFA.

Sudáfrica escogió y ya tiene campamento base para el Mundial del 2026.

Y fue la ciudad de Pachuca en el Estado de Hidalgo a unos 90 kilómetros de la Ciudad de México, la escogida.

Las instalaciones de los Tuzos de la Liga MX, empezando por el Estadio Hidalgo, serán su casa durante la competencia de la FIFA a celebrarse en Estados Unidos, México y Canadá en junio y julio próximos.

Así, lo dieron a conocer de manera oficial este miércoles autoridades de la selección sudafricana y del conjunto mexicano en una rueda de prensa conjunta.

Otras selecciones que ya escogieron sedes para sus campamentos base son: Argentina, Kansas City; Curazao, Boca Ratón; Francia, Boston; Catar, Santa Barbara; Alemania, Winston-Salem.

Sudáfrica está enmarcada en el Grupo A de la competencia de la UEFA junto con México, Corea de Sur y un rival por conocer que saldrá de uno de los repechajes europeos.

Y su duelo ante México inaugurará la competencia el jueves 11 de junio en el Estadio Ciudad de México. El jueves 18 del mismo mes jugará su segundo encuentro ante el conjunto de la UEFA en el Estadio Atlanta.

Cerrará su participación en la fase de grupos ante Corea del Sur, el 24 de junio, en el Estadio Monterrey.