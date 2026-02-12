Mundial 2026 Fechas y horarios de los juegos de Sudáfrica en el Mundial 2026 Sudáfrica regresa al Mundial tras una clasificación definida en la última jornada.

Por: Daniel Corona Síguenos en Google

Video ¡Así podrás ver TODO el Mundial 2026! ¿Cuánto cuesta y cómo conseguirlo?



Sudáfrica aseguró su boleto a la Copa Mundial de la FIFA 2026 en una recta final llena de tensión, en la que dependió de otros resultados para sellar su pase.

PUBLICIDAD

La selección africana volverá a disputar una Copa del Mundo por primera vez desde 2010, cuando fue anfitriona del torneo.

Sudáfrica y su camino rumbo al Mundial 2026

El conjunto sudafricano parecía encaminado a clasificar sin sobresaltos, pero una sanción por la alineación indebida de un jugador ante Lesoto cambió el panorama y le costó una derrota administrativa.

En la última fecha, Nigeria venció a Benín y abrió la puerta para que Sudáfrica dependiera de sí misma.

La victoria ante Ruanda permitió asegurar el boleto, desatando celebraciones en el Estadio Mbombela. Será la cuarta participación mundialista de Sudáfrica y la primera desde la edición que organizó en 2010.

Cómo ver los partidos de Sudáfrica en ViX

Los partidos de Sudáfrica en la Copa Mundial de la FIFA 26 podrán verse en ViX, que transmitirá los 104 encuentros del torneo. ViX es la única plataforma en México que contará con la cobertura completa del Mundial.

Si ya tienes ViX Premium, el Pase Mundial 2026 cuesta $499 MXN. Si aún no estás suscrito, primero debes contratar ViX Premium anual y después adquirir el Pase Mundial 2026 para acceder a todos los partidos.

Puedes hacerlo visitando https://todoelmundialporvix.com.

Calendario completo de Sudáfrica en la fase de grupos

Sudáfrica disputará sus tres partidos del Grupo A en sedes de México y Estados Unidos. Todos los horarios están en tiempo del centro de México.

Jueves 11 de junio de 2026

PUBLICIDAD

● México vs. Sudáfrica en Estadio Ciudad de México a las 13:00 horas

Jueves 18 de junio de 2026

● Dinamarca/Macedonia/República Checa/Irlanda vs. Sudáfrica en Estadio Atlanta a las 10:00 horas

Miércoles 24 de junio de 2026