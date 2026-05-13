Mundial 2026 Chequia en Mundiales: Historia, participaciones, estadísticas y entrenador La Selección de Chequia ha participado ocho veces en una Copa del Mundo de la FIFA como Checoslovaquia, y será la segunda vez como selección independiente cuando comience sus actividades en el Mundial 2026.

Video Resumen | Chequia vs. Dinamarca: México ya conoce a su último rival

El regreso de Chequia a la Copa del Mundo no fue sencillo. Quedo en segundo lugar de su grupo de clasificación de la UEFA, por lo que tuvo que jugar playoffs. En la fase eliminatoria de la UEFA vencieron 4-3 en penales a República de Irlanda en semifinal y posteriormente a Dinamarca 3-1 en la Final también en una tanda de penales, obteniendo así el pase clasificatorio al Mundial 2026.

La Selección de Chequia tiene su lugar en el Grupo A, donde disputará partidos contra Sudáfrica, República de Corea y México, país coanfitrión de esta edición.

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CHEQUIA EN MUNDIALES

Chequia regresa a una Copa Mundial después de 20 años de ausencia. Su última aparición fue en Alemania 2006 con el nombre de “República Checa” tras separarse de Eslovaquia. En aquella ocasión derrotaron 3-2 a Estados Unidos, pero no lograron avanzar de fase de grupos al perder contra Ghana e Italia.

Su mejor actuación fue lograr el subcampeonato dos veces, ambos bajo el nombre de Checoslovaquia. El primero fue en el Mundial Italia 1934, perdiendo 2-1 ante el país anfitrión en la prórroga; el segundo ocurrió en Chile 1962, donde Brasil resultó campeón del mundo con un marcador 3-1.

Participaciones en Mundiales: 10 con la del Mundial 2026

Títulos: Ninguno

Mejor posición: subcampeón en el Mundial de Italia 1934 y Chile 1962

ESTADÍSTICAS Y NÚMEROS DE CHEQUIA EN MUNDIALES

Además de sus dos subcampeonatos, Chequia ha quedado en Cuartos de Final 2 veces: en Francia 1938, perdiendo 2-1 contra Brasil en un partido de desempate; y en Italia 1990, siendo vencidos 1-0 por Alemania Federal, quien se coronaría como campeón ese año.

En Suecia 1958 goleó 6-1 a Argentina en Fase de Grupos con dobletes de Zdeněk Zikán y Václav Hovorka.

Oldřich Nejedlý es el máximo goleador de Chequia/Checoslovaquia en un mundial. En el mundial de Italia 1934 anotó 5 goles, fue el máximo goleador de esa edición; y en Francia 1938 logró dos goles más.

Ladislav Novák, jugó como defensa 3 Copas Mundiales con esta selección en 1954, 1958 y 1962 con un total de 12 apariciones. Fue capitán de Checoslovaquia en la final de 1962. Posteriormente, se convirtió en director técnico de la selección a principios de la década de 1970.

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ENTRENADOR DE LA SELECCIÓN DE CHEQUIA PARA EL MUNDIAL 2026

Miroslav Koubek dirigirá a la Selección de Chequia. Con 74 años, se convertirá en el director técnico más longevo en la historia de las copas del mundo.

Asumió el cargo para los partidos de Playoffs en diciembre de 2025, después de la sustitución de Ivan Hasek al perder contra Islas Feroe en fase de grupos.

Koubek tiene un contrato de dos años y medio y ya logró clasificar a Chequia a un Mundial tras 20 años de ausencia.