Chequia 2026 ¿Quién es el máximo goleador de la Selección de Chequia en la historia? Jan Koller es el máximo goleador de los checos, pero un delantero del Bayer Leverkusen es el actual romperredes de cuidado de cara al Mundial 2026.

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Los checos clasificaron después de ganar la Ruta D a Irlanda y en la Final a Dinamarca, en ambos casos lo hizo luego de ganar dos dramáticas tandas de penales. Será rival del coanfitrión México, así como de Sudáfrica y Corea del Sur.

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El pasado de la Selección de Chequia o República Checa data de sus participaciones como Checoslovaquia, como llegó a ser hasta dos veces subcampeón del mundo, primero en Italia 1934 y después en Chile 1962.

MÁXIMO GOLEADOR DE LA SELECCIÓN DE CHEQUIA

Jan Koller lidera la tabla de goleadores históricos de la Selección de Chequia con 55 anotaciones en 91 partidos disputados con la camiseta nacional entre 1999 y 2008, 14 goles por arriba de los 41 de Milan Baros.

Jan Koller fue campeón con Sparta Praga, Anderlecht y Borussia Dortmund; aunque es el máximo romperredes nacional de los checos, sólo hizo uno en una Copa del Mundo de la FIFA, fue en Alemania 2006 cuando marcó a Estados Unidos.

Estos son los máximos goleadores de la Selección de Chequia en la historia:

Jan Koller, 55 goles

Milan Baros, 41 goles

Antonin Puc, 34 goles

Zdénék Nehoda, 31 goles

Pavel Kuka, 29 goles

GOLEADORES DE CHEQUIA EN MUNDIALES

Oldřich Nejedlý está convertido en el máximo goleador de la Selección de Chequia en Mundiales con siete goles anotados repartidos en dos ediciones. Hizo cinco en el Mundial Italia 1934 (Rumania, Suiza y a Alemania, a ésta tres goles en Semifinales).

En el Mundial de Francia 1938 hizo otros dos goles; uno a países Bajos en tiempos extra de los Octavos de Final y otro a Brasil en Cuartos de Final y de penal, aunque luego no pudo marcar en el juego por el desempate ante los brasileños que lo dejó fuera de contienda.

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Estos son los goleadores de la Selección de Chequia en los Mundiales: