Chequia 2026 Títulos y el palmarés completo que tiene la selección de Chequia Los checos regresan a un Mundial después de 20 años ausente, lo hace con Checoslovaquia como parte de su pasado mundialista.

Video Mundial 2026: Chequia da lista de 29 jugadores previo a la Copa del Mundo

Los checos no tienen títulos en su palmarés dentro de la historia de la Copa del Mundo, pero sí tienen dos Finales disputadas, fue en Italia 1934 cuando cayeron ante los anfitriones y luego en Chile 1968 donde perdieron frente a Brasil. Ahora vuelve a competir en América.

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La Selección de Chequia o República Checa ya jugó un Mundial en México, fue en 1970, donde no pasó de la Fase de Grupos, lo hizo como Checoslovaquia y sus tres partidos fueron en Guadalajara, escenario en el que regresa para su primer partido del Mundial 2026 ante República de Corea o Corea del Sur.

TÍTULOS Y PALMARÉS HISTÓRICO DE CHEQUIA

Si bien la Selección de Chequia no tiene títulos en Mundiales, sí cuenta con uno en su palmarés cuando conquistó la Euro de Yugoslavia de 1976 y venció en la Final a Alemania Federal. Tampoco cuenta con títulos en la UEFA Nations League.

Chequia, cabe recordar, será rival de la Selección Mexicana en el último partido de la Fase de Grupos del Mundial 2026 en partido a disputarse el miércoles 24 de junio en el Estadio Banorte, también conocido como Estadio Azteca.