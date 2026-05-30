Títulos y el palmarés completo que tiene la selección de Chequia
Los checos regresan a un Mundial después de 20 años ausente, lo hace con Checoslovaquia como parte de su pasado mundialista.
La Selección de Chequia se sumó como una de las 48 selecciones que participarán en el Mundial 2026 a disputarse por primera vez en tres países sedes; México, Estados Unidos y Canadá, lo hizo luego de ganar los Playoffs de la UEFA con dos partidos que se fueron a penales.
Los checos no tienen títulos en su palmarés dentro de la historia de la Copa del Mundo, pero sí tienen dos Finales disputadas, fue en Italia 1934 cuando cayeron ante los anfitriones y luego en Chile 1968 donde perdieron frente a Brasil. Ahora vuelve a competir en América.
La Selección de Chequia o República Checa ya jugó un Mundial en México, fue en 1970, donde no pasó de la Fase de Grupos, lo hizo como Checoslovaquia y sus tres partidos fueron en Guadalajara, escenario en el que regresa para su primer partido del Mundial 2026 ante República de Corea o Corea del Sur.
TÍTULOS Y PALMARÉS HISTÓRICO DE CHEQUIA
Si bien la Selección de Chequia no tiene títulos en Mundiales, sí cuenta con uno en su palmarés cuando conquistó la Euro de Yugoslavia de 1976 y venció en la Final a Alemania Federal. Tampoco cuenta con títulos en la UEFA Nations League.
Chequia, cabe recordar, será rival de la Selección Mexicana en el último partido de la Fase de Grupos del Mundial 2026 en partido a disputarse el miércoles 24 de junio en el Estadio Banorte, también conocido como Estadio Azteca.
- Copa del Mundo: Ninguno
- Eurocopa: 1, Yugoslavia 1976
- UEFA Nations League: Ninguno