Chequia 2026 Jan Kuchta sufre lesión de tobillo en amistoso de Chequia en Praga El cuadro de Miroslav Koubek se despidió de su afición con triunfo ante Kosovo este domingo.

Video Resumen | Chequia gana a Kosovo en su despedida en Praga previo al Mundial 2026

Chequia, rival de México en el Mundial 2026, derrotó este domingo a Kosovo en partido amistoso rumbo a la Copa del Mundo.

El cuadro de Miroslav Koubek, quien todavía debe recortar su prelista para la Copa Mundial, no tuvo problemas para conseguir un triunfo ante su gente, en el partido de despedida en Praga.

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Las malas noticias para el equipo de Chequia fue la lesión de Jan Kuchta, el delantero del Sparta Praga, quien salió por molestias en el tobillo derecho.

Kuchta intentó volver a tener acción en el terreno de juego, pero segundos después se volvió a tender sobre el cesped del Epet Arena para pedir su cambio.

Previo a la lesión de Kuchta, Chequia ya ganaba el partido con el gol de Tomas Ladra al minuto 11 y después amplió la ventaja con la anotación de Adam Hlozek al minuto 31.

En el segundo tiempo hubo varios cambios, el partido vino a menos y Kosovo logró descontar al 79', gracias al gol de Lindon Emërllahu dentro del área chica.

Chequia volará a Estados Unidos para un último partido amistoso ante Guatemala el 4 de junio y después concentrará previo a su debut en el Mundial 2026 ante Corea del Sur en el Estadio Guadalajara.