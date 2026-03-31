México 2026 Antecedentes mundialistas entre México vs. Chequia rumbo al Mundial 2026 Chequia será rival de México en el Mundial 2026, un enfrentamiento que recuerda al primer triunfo del Tri en las Copas del Mundo.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video México vs. Chequia: un antecedente histórico entre ambos en la Copa del Mundo

Luego de que el repechaje de la UEFA llegó a su fin, la Selección de Chequia acompañará a México, Sudáfrica y Corea del Sur en el Grupo A de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Esta nación europea disputará apenas su segundo certamen mundialista, pero es heredera de una potencia que, durante los inicios de la Copa Mundial, dejó una grata impresión y que tiene historia con la selección mexicana.

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México logró su primera victoria vs. Checoslovaquia

México jugó las Copas del Mundo de 1930, 1950 y 1954 sin poder conseguir una victoria; es más, ni un empate. El primer punto para el Tri cayó ante Gales en 1958, pero ¿alguien sabe contra quién fue la primera victoria mundialista de México?

Hay que remontarse hasta Chile 1962. México había perdido sus primeros dos juegos de grupo ante Brasil y España, respectivamente.

Checoslovaquia era un equipo de respeto en esos años

El último choque fue ante Checoslovaquia, uno de los rivales más sólidos en esos tiempos. Pese a la diferencia, el Tri sacó el triunfo por pizarra de 3-1, con goles de Isidoro Díaz, Alfredo del Águila y Héctor Hernández.

Hay que darle un valor extra a ese resultado, pues Checoslovaquia llegó a la Final de ese certamen, donde cayó ante Brasil.