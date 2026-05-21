Chequia 2026 Chequia da lista de 29 jugadores previo a jugar el Mundial 2026 El cuadro europeo iniciará concentración el 28 de mayo en Praga, previo a viajar a los Estados Unidos.

Video Mundial 2026: Chequia da lista de 29 jugadores previo a la Copa del Mundo

La selección de Chequia, rival de México en la Copa del Mundo, anunció este jueves 21 de mayo su lista de 29 jugadores que se concentrarán a partir del 28 de mayo en Praga previo al Mundial 2026.

Tras dar a conocer en días pasados una prelista de 55 jugadores por la República Checa, este jueves se recortó a solo 29 futbolistas que buscarán estar entre los 26 elegidos en la convocatora final.

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Cabe recordar que el cuadro europeo es parte del Grupo A donde enfrentará a Corea del Sur en Guadalajara, a Sudáfrica en Atlanta y a la Selección Mexicana en el Estadio Ciudad de México.

La lista de Chequia de 29 jugadores previo al Mundial



En conferencia de prensa, el entrenador Miroslav Koubek reveló la lista de convocados por Chequia, a la cual se anunció que el 31 de mayo hará el recorte de tres jugadores para la convocatoria final.

Entre las principales ausencias están Vaclav Cerny, de Besiktas, así como el experimentado medio Matej Vydra, del Viktoria Plzen, con un recorrido importante en la Premier League.

Porteros : Lukas Hornicek, Matej Kovar, Jindrich Stanek

: Lukas Hornicek, Matej Kovar, Jindrich Stanek Defensas : Vladimir Coufal, David Doudera, Tomas Holes, Robin Hranac, Stepan Chaloupek, David Jurásek, Ladislav Krejci, Jaroslav Zeleny, David Zima.

: Vladimir Coufal, David Doudera, Tomas Holes, Robin Hranac, Stepan Chaloupek, David Jurásek, Ladislav Krejci, Jaroslav Zeleny, David Zima. Medios : Pavel Bucha, Lukas Cerv, Vladimir Darida, Tomas Ladra, Lukas Provod, Michal Sadilek, Hugo Sochurek, Alexandr Sojka, Tomas Soucek, Pavel Sulc, Denis Visinsky.

: Pavel Bucha, Lukas Cerv, Vladimir Darida, Tomas Ladra, Lukas Provod, Michal Sadilek, Hugo Sochurek, Alexandr Sojka, Tomas Soucek, Pavel Sulc, Denis Visinsky. Delanteros: Adam Hlozek, Tomas Chory, Mojmir Chytil, Christophe Kabongo, Jan Kuchta, Patrik Schick.

Chequia jugará un último amistoso en Praga previo a viajar a los Estados Unidos, el cual será el 31 de mayo ante Kosovo y ya en la tierras americanas, jugará en contra de Guatemala el 4 de junio en New Jersey.