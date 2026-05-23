    Mundial 2026

    La Selección del Congo mantiene sus planes para el Mundial 2026, no se aislarán

    El cuadro africano tendrá juegos ante Dinamarca y Chile previos a la Copa del Mundo.

    Por:
    Alonso Ramírez
    add
    Síguenos en Google
    Video Congo mantiene sus planes previos al debut en el Mundial

    A menos de un mes de que inicie la Copa Mundial de la FIFA 2026, Estados Unidos, uno de los anfitriones reiteró la recomendación de aislamiento a la Selección de República Democrática del Congo por el brote de ébola en su país.

    Andrew Giuliani, director ejecutivo del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca para la Copa del Mundo confirmó que deberán mantener su burbuja por 21 días.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Mundial 2026

    Selección del Congo será aislada en Estados Unidos para el Mundial 2026 ante brote de ébola
    1 mins

    Selección del Congo será aislada en Estados Unidos para el Mundial 2026 ante brote de ébola

    Seleccion República Checa
    ¿Quién es el máximo goleador de la Selección de RD Congo en la historia?
    2 mins

    ¿Quién es el máximo goleador de la Selección de RD Congo en la historia?

    Seleccion República Checa
    Selección de RD Congo: Futbolistas convocados en la lista para el Mundial 2026
    1 mins

    Selección de RD Congo: Futbolistas convocados en la lista para el Mundial 2026

    Seleccion República Checa
    RD Congo en Mundiales: Historia, participaciones, estadísticas y entrenador
    2 mins

    RD Congo en Mundiales: Historia, participaciones, estadísticas y entrenador

    Seleccion República Checa
    El presidente del Congo da 60 camionetas a su selección por clasificarse al Mundial 2026
    1 mins

    El presidente del Congo da 60 camionetas a su selección por clasificarse al Mundial 2026

    Seleccion República Checa
    En medio de la polémica, la selección del Congo sigue de fiesta tras clasificar al Mundial
    1 mins

    En medio de la polémica, la selección del Congo sigue de fiesta tras clasificar al Mundial

    Seleccion República Checa

    "Hemos sido muy claros con el Congo en que deben mantener la integridad de su burbuja durante 21 días antes de poder venir a Houston el 11 de junio".

    "También le hemos dejado muy claro al gobierno del Congo que deben mantener esa burbuja o corren el riesgo de no poder viajar a Estados Unidos. No podemos ser más claros".

    La Selección de la República Democrática del Congo mantiene su planeación

    Por otra parte, se dio a conocer que un portavoz del combinado africano aseguró que no hay cambios en su planeación de cara a su debut en la Copa del Mundo el próximo 17 de junio en Houston ante Portugal.

    "Hemos mantenido nuestro programa de entrenamiento. Ningún jugador de la plantilla procede de la República Democrática del Congo. Los partidos amistosos siguen programados. La única modificación del programa ha sido la cancelación del partido de Kinshasa".

    También dejaron claro que los jugadores del equipo residen fuera de la República Democrática del Congo, principalmente en Europa, incluido el entrenador Sebastien Desabre. Aunque algunos miembros del cuerpo técnico llegaron al campo de entrenamiento en Bélgica procedentes de la RDC a principios de esta semana.

    La Organización Mundial de la Salud elevó el viernes pasado a "muy alto" el riesgo de que la rara cepa Bundibugyo del ébola se convierta en un brote nacional.

    Tras el brote en la República Democrática del Congo, se han registrado cerca de 750 casos sospechosos y 177 muertes sospechosas.

    Relacionados:
    Mundial 2026RD Congo 2026Equipos Mundial 2026

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Chiquis: Sin Filtro
    Chiquis: Sin Filtro
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Vecinos
    Un hombre por semana
    Polen
    Gratis
    Socias por accidente
    Riquísimos por cierto
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Profe Infiltrado
    Gratis
    Loco por ella
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX