Mundial 2026 La Selección del Congo mantiene sus planes para el Mundial 2026, no se aislarán El cuadro africano tendrá juegos ante Dinamarca y Chile previos a la Copa del Mundo.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video Congo mantiene sus planes previos al debut en el Mundial

A menos de un mes de que inicie la Copa Mundial de la FIFA 2026, Estados Unidos, uno de los anfitriones reiteró la recomendación de aislamiento a la Selección de República Democrática del Congo por el brote de ébola en su país.

Andrew Giuliani, director ejecutivo del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca para la Copa del Mundo confirmó que deberán mantener su burbuja por 21 días.

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"Hemos sido muy claros con el Congo en que deben mantener la integridad de su burbuja durante 21 días antes de poder venir a Houston el 11 de junio".

"También le hemos dejado muy claro al gobierno del Congo que deben mantener esa burbuja o corren el riesgo de no poder viajar a Estados Unidos. No podemos ser más claros".

La Selección de la República Democrática del Congo mantiene su planeación

Por otra parte, se dio a conocer que un portavoz del combinado africano aseguró que no hay cambios en su planeación de cara a su debut en la Copa del Mundo el próximo 17 de junio en Houston ante Portugal.

"Hemos mantenido nuestro programa de entrenamiento. Ningún jugador de la plantilla procede de la República Democrática del Congo. Los partidos amistosos siguen programados. La única modificación del programa ha sido la cancelación del partido de Kinshasa".

También dejaron claro que los jugadores del equipo residen fuera de la República Democrática del Congo, principalmente en Europa, incluido el entrenador Sebastien Desabre. Aunque algunos miembros del cuerpo técnico llegaron al campo de entrenamiento en Bélgica procedentes de la RDC a principios de esta semana.

La Organización Mundial de la Salud elevó el viernes pasado a "muy alto" el riesgo de que la rara cepa Bundibugyo del ébola se convierta en un brote nacional.