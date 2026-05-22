    Mundial 2026

    ¿Quién es el máximo goleador de la Selección de RD Congo en la historia?

    Dieumerci Mbokani Bezua es el máximo goleador de los congoleños en la historia, seguido de Cédric Bakambu con solo un gol de diferencia.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
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    La primera vez que República Democrática del Congo participó en un Mundial fue con el nombre de Zaire en Alemania 1974, donde se quedó en Fase de Grupos.

    Los congoleños aseguraron un lugar en la Copa Mundial 2026 que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá. Se clasificaron como uno de los 4 mejores segundos lugares en la zona CAF; vencieron 1-0 a Camerún en semifinal de playoffs africanos y en la final derrotaron a Nigeria 4-3 en penales.

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    Este verano, los Leopardos de República Democrática del Congo jugarán en el Grupo K, cuyos rivales son Portugal, Colombia y Uzbekistán.

    MÁXIMO GOLEADOR DE LA SELECCIÓN DE REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO

    Dieumerci Mbokani Bezua es el máximo goleador de República Democrática del Congo. El exdelantero nacional, que se retiró en julio de 2025, es considerado de los mejores atacantes en la historia del balompié de su país.

    Dieumerci Mbokani comenzó su carrera como futbolista en el equipo Bel’Or de su país natal. También jugó para el Anderlecht de Bélgica, el A.S. Mónaco de Francia y Hull City de Inglaterra. Su último equipo fue el FC Noah de Armenia.

    Mbokani tiene el récord congoleño de 22 goles con su Selección Nacional (entre 2005 y 2022), por arriba de los 21 de Cédric Bakambu (de 2015 a 2026), una sola anotación de diferencia define al máximo goleador del Congo.

    Estos son los máximos goleadores de la Selección de República Democrática del Congo en la historia:

    • Dieumerci Mbokani Bezua 22
    • Cédric Bakambu 21
    • Trésor Mputu Mabi 14
    • Shabani Christophe Nonda 14
    • Mechak Elia 12

    GOLEADORES DE REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO EN MUNDIALES

    La selección de República Democrática del Congo, bajo el nombre de Zaire, no anotó ningún gol en su participación en la Copa Mundial de Alemania 1974, por lo que el puesto de máximo goleador en Mundiales se disputará para su equipo en esta edición 2026.

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