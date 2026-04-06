Mundial 2026 El presidente del Congo da 60 camionetas a su selección por clasificarse al Mundial 2026 El mandatario de aquella nación, Félix Tshisekedi, les prometió los vehículos a los jugadores de su selección.



Video Congo sigue de fiesta y en medio de la molestia de los clubes

La promesa estaba hecha y el presidente de la República Democrática del Congo, Félix Tshiseked, al parecer ya la cumplió o está por hacerlo.

En redes sociales circulan videos con las camionetas que están destinadas a los jugadores, cuerpo técnico y staff de los Leopardos por c onseguir la clasificación al Mundial 2026.

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En un video publicado por la cuenta del periodista Stanis Bujakera Tshiamala en X se pueden ver los vehículos acompañados por una explicación de los mismos.

"El Presidente de la República, Félix Tshisekedi, ofreció una f lota de casi 60 vehículos a los jugadores y al personal de los Leopardos, como recompensa por su histórica clasificación para la Copa Mundial de 2026", se lee.

Y añade, "según nuestra información, el lote incluye Toyota Land Cruiser Prado, Land Cruiser GX.R Twin Turbo y Land Cruiser VX.R Full Options en versiones 2023, 2024 y 2025, Nissan Patrol SUV V6 Biturbo 3.5L modelo 2025, así como Toyota Fortuner 2024 y 2025, todos entregados con cero kilómetros".

Tras la histórica clasifcación a la Copa del Mundo, tras 50 años de ausencia, el pasado 31 de marzo ante Jamaica. El equipo regresó apenas el sábado al Congo en un avión especial alquilado para la ocasión por el gobierno de su país y el domingo fue homenajeada en Kinshasa por miles de seguidores del equipo y el propio presidente.

Por supuesto, no se se libraron de la polémica porque muchos de los jugadores se ausentaron y no llegaron a tiempo a las concentraciones de sus respectivos clubes por la celebración oficial.