Mundial 2026 Selección de RD Congo: Futbolistas convocados en la lista para el Mundial 2026 Los africanos buscan competir en un grupo complicadísimo donde aparecen Colombia, Portugal y Dinamarca.

Video Madonna, Shakira y BTS en el medio tiempo de la Final del Mundial

La Selección de la República Democrática del Congo dio a conocer su convocatoria definitiva para la Copa del Mundo de la FIFA 2026 en su regreso al gran torneo tras medio siglo de ausencia.

La lista mundialista del seleccionador Sébastien Desabre causó revuelo al darse a conocer el llamado del veterano Gael Kakuta, quien solo ha jugado dos veces en los últimos dos años con la selección congoleña.

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Su más reciente participación fue como sustituto por lesión en la fase ⁠final de la Copa Africana de Naciones celebrada en ‌Marruecos a principios de año.

CONVOCATORIA DE RD CONGO PARA EL MUNDIAL 2026

Arqueros: Matthieu Epolo (Standard de Lieja), Timothy Fayulu (Noah), Lionel Mpasi (Le Havre)

Defensas: Dylan Batubinsika (Larisa), Rocky Bushiri (Hibernian), Gedoon Kalulu (Aris Limassol), Steve Kapuadi (Widzew Lodz), Joris Kayembe (Racing Genk), Arthur Masuaku (Racing Lens), Chancel Mbemba (Lille), Axel Tuanzebe (Burnley), Aaron Wan-Bissaka (West Ham ⁠United)

Centrocampistas: Theo Bongonda (Spartak de Moscú), Brian Cipenga (Castellón), Meshack Elia (Alanyaspor), Gael Kakuta (Larisa), Edo Kayembe (Watford), Nathanael Mbuku (Montpellier), Samuel Moutoussamy (Atromitos), Ngal'ayel Mukau (Lille), Charles Pickel (Espanyol), Noah Sadiki (Sunderland)

Delanteros: Cédric Bakambu (Real Betis), Simon Banza (Al Jazira), Fiston Mayele (Pyramids), Yoane Wissa (Newcastle United).

Calendario completo de Portugal en la fase de grupos

Portugal disputará sus tres encuentros del Grupo K en sedes oficiales de Estados Unidos. Todos los horarios están en tiempo del Centro de México y tiempo del Este.

Miércoles 17 de junio de 2026

Portugal vs. Jamaica/RD Congo/Nueva Caledonia en Estadio Houston a las 11:00 MX y 13:00 ET

Martes 23 de junio de 2026

Portugal vs. Uzbekistán en Estadio Houston a las 11:00 MX y 13:00 ET

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Sábado 27 de junio de 2026