Mundial 2026 En medio de la polémica, la selección del Congo sigue de fiesta tras clasificar al Mundial El combinado africano celebró el pase con miles de aficionados en la capital del país.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video Congo sigue de fiesta y en medio de la molestia de los clubes

Mientras sus equipos los esperan los jugadores de la selección del Congo siguen de fiesta tras conseguir el boleto a la Copa del Mundo de la FIFA 26 después de vencer a Jamaica en el repechaje.

Este domingo los futbolistas congoleños visitaron la ciudad de Kinshasa, capital del Congo, p ara celebrar con la afición que abarrotó las calles para estar cerca de sus ídolos.

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Con sombreros de mariachis, que consiguieron en su estancia en México, los jugadores cantaron y bailaron junto a los miles de personas que los recibieron.

De igual forma durante los festejos aprovecharon para lanzar advertencias a sus rivales en el Mundial donde destaca Portugal de Cristiano Ronaldo.

Toda esta fiesta de la selección del Congo se da en medio de la polémica y los reclamos que han hecho los clubes quienes están molestos porque aun no regresan sus futbolistas tras disputar el repechaje.

Incluso ha trascendido que varios equipos acudirán con la FIFA para presentar una queja por la negativa de la federación del Congo en soltar a los jugadores.