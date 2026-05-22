Mundial 2026 Selección del Congo será aislada en Estados Unidos para el Mundial 2026 ante brote de ébola El combinado africano debuta en Houston el 17 de junio ante Portugal.

Video Selección del Congo tendrá que cumplir con cuarentena por brote de ébola previo al Mundial 2026

Estados Unidos, uno de los países anfitriones de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, ha advertido a la Selección de la República Democrática del Congo que tendrá que cumplir con un plazo de cuarentena ante el brote de ébola en el continente africano.

Andrew Giuliani, director ejecutivo de la planeación del Mundial 2026 de la Casa Blanca, informó a la FIFA, al combinado congolés y al gobierno de dicho país africano que los jugadores deberán permanecer 21 días aislados en Bélgica antes de intentar ingresar a Estados Unidos para su debut.

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El plantel del Congo se mantiene entrenando en Bélgica para disputar dos partidos de preparación antes de volar al continente americano para su debut ante Portugal el miércoles 17 de junio en el Estadio Houston.

De no cumplir el requisito de la cuarentena, el gobierno estadounidense negará la entrada al país a cualquier miembro del combinado africano. Hasta el momento, existen 600 casos sospechosos de ébola en el país africano con 139 muertes confirmadas por contagio.