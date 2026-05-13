RD Congo en Mundiales: Historia, participaciones, estadísticas y entrenador
Será la segunda participación de la Selección de República Democrática del Congo en una Copa del Mundo de la FIFA cuando comience sus actividades en el Mundial 2026.
El equipo logró clasificarse como uno de los cuatro mejores segundos lugares de la zona CAF, avanzando así a los Playoffs africanos. En la semifinal vencieron 1-0 a Camerún y en la Final enfrentaron a Nigeria con un resultado 1-1 en la prórroga, por lo que se fueron a tanda de penales donde ganaron 4-3.
Los Leopardos obtuvieron su lugar en el Grupo K del Mundial 2026, en el que enfrentarán a Portugal, Colombia y Uzbekistán.
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO EN MUNDIALES
La primera vez que República Democrática del Congo jugó un Mundial fue en Alemania 1974 con el nombre de Zaire.
En su debut jugaron contra Escocia y fueron derrotados 2-0; en su segundo enfrentamiento perdieron por goleada 9-0 ante Yugoslavia. Finalmente, tuvieron a Brasil como rival en el tercer partido de fase de grupos, país que ganó 3-0 a los zaireños.
Después de más de 5 décadas de ausencia, regresan a la Copa Mundial como República Democrática del Congo.
- Participaciones en Mundiales: 2 con la del Mundial 2026
- Títulos: Ninguno
- Mejor posición: Fase de grupos en el mundial de Alemania 1974
ESTADÍSTICAS Y NÚMEROS DE REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO EN MUNDIALES
La mejor actuación de los Leopardos fue tener un lugar en la Copa del Mundo de Alemania en 1974, donde no clasificaron más allá de fase de grupos.
La Selección de República Democrática del Congo, entonces Zaire, no anotó ningún gol en el mundial de Alemania 1974; este año viajan al continente americano donde Yoane Wissa, Bakambu y los demás seleccionados tendrán la oportunidad de marcar por primera vez un gol en la justa veraniega.
ENTRENADOR DE LA SELECCIÓN DE REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO PARA EL MUNDIAL 2026
El francés Sébastien Desabre, de 49 años, será el director técnico de la República Democrática del Congo para la Copa Mundial 2026 que por primera vez tendrá tres países como sede.
Ha sido entrenador de los Leopardos desde 2022. En ese momento se propuso clasificar a su selección a la Copa Africana de Naciones 2025 y al Mundial de 2026. Ha logrado ambos propósitos.
Anteriormente, Desabre dirigió a equipos como ASEC Mimosas y el Espérance de Tunis, también de Ismaily SC de la Premier League de Egipto. En 2022 fue seleccionado para ser el entrenador de la Selección Democrática del Congo en sustitución del argentino Héctor Cúper.