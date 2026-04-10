    Mundial 2026

    Japón usará instalaciones de Tigres rumbo al Mundial 2026

    La Asociación de Futbol de Japón logra acuerdo con el cuadro Universitario, para usar sus instalaciones, previo al Mundial.

    Por:
    Baudelio García Espinosa
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    Video Japón usará instalaciones de Tigres rumbo al Mundial 2026

    Tigres ha firmado un contrato con la Asociación de Fútbol de Japón para que este, el centro de entrenamiento Tigres, sea su campamento para la pretemporada que tendrán rumbo al Mundial 2026.

    Así lo dio a conocer el reportero de TUDN, Vladimir García, y añadió que los japoneses aterrizarán la primera semana de junio en la Sultana del Norte y han elegido el centro de entrenamiento Tigres para utilizarlo.

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    “La selección nipona utilizará esta etapa de preparación como campamento base donde se adaptarán al clima, donde se adaptarán al horario donde trabajarán lo que presentarán en sus primeros partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026”, destacó Vladimir García.

    " Ya les habíamos adelantado que el volcán es el único sitio de entrenamiento oficial de la FIFA ya dentro del Mundial para que las selecciones que compitan en la sede Monterrey y puedan realizar entrenamientos 1 o 2 días antes del partido oficial", agregó el reportero de TUDN.

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