Mundial 2026 Fechas y horarios de los juegos de Japón en el Mundial 2026 Japón disputará su octava Copa Mundial de la FIFA consecutiva en el Grupo F.

La selección japonesa aseguró su clasificación al Mundial 2026 con tres jornadas de anticipación en la fase final de las eliminatorias asiáticas.

Los Samuráis Azules confirmaron así su presencia en la máxima cita por octava ocasión consecutiva.

El equipo dirigido por Hajime Moriyasu llegará al torneo con la intención de sostener la evolución mostrada en Qatar 2022 y competir nuevamente en la fase eliminatoria.

Japón y su reto en el Grupo F

Japón compartirá sector con Países Bajos, Túnez y el vencedor del repechaje europeo entre Ucrania-Suecia y Polonia-Albania.

Tras avanzar a los octavos de final en la última Copa del Mundo, la selección nipona elevó sus expectativas y buscará mantener la regularidad que la ha consolidado como una de las potencias de Asia.

Uno de los referentes del equipo es Wataru Endo, mediocampista del Liverpool y capitán del seleccionado japonés.

Cómo ver los partidos de Japón en ViX

Calendario completo de Japón en la fase de grupos

Japón disputará sus tres encuentros del Grupo F en sedes de Estados Unidos y México. Todos los horarios están en tiempo del Centro de México y Tiempo del Este.

Domingo 14 de junio de 2026

● Países Bajos vs. Japón en Estadio Dallas a las 14:00 MX y 16:00 ET

Sábado 20 de junio de 2026

● Túnez vs. Japón en Estadio Monterrey a las 22:00 MX y 24:00 ET

Jueves 25 de junio de 2026