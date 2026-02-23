Mundial 2026 Fechas y horarios de los juegos de Irán en el Mundial 2026 Irán disputará su cuarta Copa Mundial consecutiva en el Grupo G.

Por: Daniel Corona Síguenos en Google

Video ¡Así podrás ver TODO el Mundial 2026! ¿Cuánto cuesta y cómo conseguirlo?

El Team Melli aseguró su clasificación al Mundial 2026 tras empatar 2-2 frente a Uzbekistán, resultado que confirmó su presencia en la fase final por cuarta ocasión consecutiva.

PUBLICIDAD

Con continuidad en la escena internacional, Irán buscará dar un paso más allá de sus actuaciones anteriores en Copas del Mundo.

Irán en el Grupo G

La selección iraní integra el Grupo G y enfrentará a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda en la primera fase.

El objetivo inicial será superar el primer corte y colocarse entre los equipos que avancen a la instancia de eliminación directa.

La eficacia en ataque y la solidez colectiva serán claves para aspirar a una actuación histórica. El principal nombre del equipo es Mehdi Taremi, delantero en el Olympiacos F. C.

Dónde ver los partidos de Irán en el Mundial 2026

Los encuentros de Irán y en general de toda la Copa Mundial de la FIFA 26 estarán disponibles en ViX.

Quienes ya cuentan con ViX Premium pueden adquirir el Pase Mundial 2026 por $499 MXN para acceder a toda la cobertura.

Si aún no tienes suscripción, primero debes contratar ViX Premium anual y posteriormente activar el Pase Mundial 2026.

Consulta la información completa en https://todoelmundialporvix.com

Calendario completo de Irán en la fase de grupos

Irán disputará sus tres encuentros en sedes de Estados Unidos y Canadá. Todos los horarios están en tiempo del Centro de México y Tiempo del Este.

PUBLICIDAD

Lunes 15 de junio de 2026

● Irán vs. Nueva Zelanda en Estadio Los Ángeles a las 19:00 MX y 21:00 ET

Domingo 21 de junio de 2026

● Bélgica vs. Irán en Estadio Los Ángeles a las 13:00 MX y 15:00 ET

Viernes 26 de junio de 2026