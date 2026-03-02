    Mundial 2026

    ¿Se juega o no? Esto se sabe del juego amistoso entre Costa Rica e Irán

    Los Ticos tienen pactados dos amistosos con selecciones de Medio Oriente.

    Raúl Martínez
    Video ¿Sigue en pie el juego entre Costa Rica e Irán?


    Durante la presentación de Fernando Batista como técnico de Costa Rica, se habló sobre si se mantiene en pie los amistosos que tienen contra Irán y Jordania luego del momento tenso que se vive en Medio Oriente.

    Osael Maroto, presidente de la Fedefutbol, señaló que siguen en pláticas para determinar si los partidos que cambian de sede o se cambian a uno de los rivales.

    "Con el tema de los fogueos estamos teniendo con conversaciones a diario… todo sigue en pie de alguna manera, estamos eventualmente cambiando la sede y cambiando uno de los países con lo que jugaríamos, esos detalles los tendremos listos en dos o tres días, pero los fogueos siguen en pie”, mencionó el directivo.

    La selección de Costa Rica tiene pactado enfrentar a Jordania el 27 y a Irán el 31 de marzo en Amán, capital jordana, como parte de la preparación de los asiáticos para el Mundial 2026.

    Cabe destacar que tras los problemas que hay en Irán, la selección de ese país estaría considerando no asistir a la próxima Copa del Mundo donde sus juegos se disputarán en los Estados Unidos.

    FERNANDO BATISTA PREPARADO PARA EL RETO DE DIRIGIR A COSTA RICA

    El argentino, Fernando Batista, buscará llevar a Costa Rica al Mundial del 2030 y aseguró que asumirá el reto con responsabilidad.

    “Muy feliz de estar al frente de una Selección tan importante, con mucha responsabilidad y con ganas de hacer las cosas bien”

    Me llega en un momento bueno, adquiriendo experiencia y preparado para el reto de este proceso y reto que inicia hoy y la verdad, estoy muy entusiasmado y preparado para lo que viene”, mencionó Batista.

