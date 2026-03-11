Irán 2026 Donald Trump da la bienvenida a Irán al Mundial 2026, según Gianni Infantino El presidente de la FIFA afirmó que sostuvo una plática con el jerarca de Estados Unidos y le aseguró que la selección iraní es bienvenida a su país para el torneo.

Video Desde Irán ven "improbable" su participación en el Mundial 2026

A menos de 100 días del inicio del Mundial 2026, los conflictos bélicos en Medio Oriente con Irán como uno de los protagonistas de la guerra contra Estados Unidos, puso a la nación musulmana en duda para su participación en el magno evento futbolístico del verano próximo.

Fue el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, el que afirmó a través de sus redes sociales que conversó con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y le aseguró que el combinado iraní será bienvenido al Mundial 2026.

“Esta tarde, me reuní con el presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, quien discutirá el estado de los preparativos para la próxima Copa Mundial de la FIFA y la creciente emoción a medida que estamos listos para empezar en solo 93 días.

“También hablamos sobre la situación actual en Irán y el hecho de que el equipo iraní se haya clasificado para participar en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Durante las discusiones, el presidente Trump reiteró que el equipo iraní es, por supuesto, bienvenido a competir en el torneo en los Estados Unidos.

“Todos necesitamos un evento como el de la Copa Mundial de la FIFA para reunir a la gente ahora más que nunca, y doy las gracias sinceramente al Presidente de los Estados Unidos por su apoyo, ya que demuestra una vez más que el Futbol une al Mundo”, señaló Gianni Infantino.