Mundial 2026 Selección de Irán ve imposible jugar el Mundial 2026 en Estados Unidos El ministro de deportes de Irán, Ahmad Donyamali, descartó que la selección iraní asista a la Copa del Mundo.

Irán no quiere jugar el Mundial 2026 en Estados Unidos. Imagen Getty Images

A tres meses de que inicie el Mundial 2026, la Selección de Irán ve imposible participar en la Copa del Mundo debido al conflicto bélico que vive el país con Estados Unidos en Medio Oriente.

El ministro de deportes de Irán, Ahmad Donyamali, descartó que la selección iraní asista al Mundial 2026 tras la muerte del líder iraní, el ayatolá Alí Jameneí, en el ataque de Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero.

“Dado que este gobierno corrupto ha asesinado a nuestro líder, no existen condiciones para participar en la Copa del Mundo. A la vista de las medidas maliciosas adoptadas contra Irán, se nos han impuesto dos guerras en ocho o nueve meses y varios miles de nuestros ciudadanos han sido asesinados.

“Por lo tanto, definitivamente no tenemos ninguna posibilidad de participar de esta manera”, aseguró Donyamali en una entrevista televisiva.

Por su parte, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, dijo que para Donald Trump la selección de Irán es bienvenida a Estados Unidos para jugar el Mundial 2026.

“Esta tarde, me reuní con el presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, para hablar del estado de los preparativos para la próxima Copa del Mundo de la FIFA, y la creciente emoción a medida que se acerca el comienzo en solo 93 días”, publicó Infantino en su cuenta de Instagram.

“También hablamos sobre la actual situación en Irán, y el hecho de que el equipo iraní se haya clasificado para participar en la Copa del Mundo de la FIFA 2026. Durante la conversación, el presidente Trump reiteró que el equipo iraní es, por supuesto, bienvenido a competir en el torneo en los Estados Unidos”, añadió.

Irán forma parte del Grupo G de la Copa Mundial de la FIFA 26 junto a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda. Sus partidos están programados a disputarse en Los Ángeles y Seattle.

¿Selección de Irán jugará el Mundial 2026 en México?

El embajador de Irán en México, Abolfazl Pasandideh, agradeció al gobierno de México el llamado a la paz y espera que la FIFA analice cambiar las sedes de la selección iraní para poder jugar sus partidos de la Copa del Mundo en territorio mexicano.

“Para nosotros, lo mejor es que nuestros partidos sean en México, en este caso, a pesar de que nuestra nación odia, no a la nación americana, sino al gobierno de Estados Unidos, nosotros amamos mucho a la nación mexicana y tenemos un sentido muy positivo acerca de México.

“Habíamos orado mucho para que nuestros juegos caigan en México, pero desafortunadamente se hizo en Estados Unidos. Si se da esa posibilidad, sugerencia, nosotros la vamos a aceptar”, declaró Abolfazl Pasandideh en conferencia de prensa.

¿Qué sucede si Irán decide no participar en el Mundial 2026?

En el Artículo 5 del Reglamento para la Copa Mundial 2026, la FIFA detalla explícitamente las medidas a tomar en caso de que una selección se retire, sea amonestada o suspendida a semanas del evento.

Si una selección clasificada al Mundial 2026 se retira con más de 30 días de antelación del inicio del torneo, la Comisión Disciplinaría multaría a la entidad responsable con poco menos de 324 mil dólares.

Si la renuncia al torneo ocurre con menos de 30 días de anticipación, la multa asciende, como mínimo, a 647 mil dólares.

Además, en el caso concreto de la Selección de Irán, deberá reembolsar los fondos recibidos por FIFA para gastos derivados de la preparación del Mundial que ascienden a 12 millones de dólares, 1.5 por cada selección clasificada y 10.5 por disputar el torneo.