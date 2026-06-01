    Mundial 2026

    Selección de Irak: Futbolistas convocados en la lista para el Mundial 2026

    Estos son los 26 jugadores que buscarán hacer historia en el Grupo I junto a Noruega, Francia y Senegal.

    Por:Juan Regis
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    Video Selección de Irak: Convocados en lista para el Mundial 2026

    La Selección de Irak dio a conocer su lista definitiva para la Copa del Mundo de la FIFA 2026 donde tendrán un enorme reto al caer en uno de los grupos más complicados del torneo.

    La Selección de Irak regresa a una Copa Mundial de la FIFA luego de cuatro décadas. Su primera participación fue en el Mundial de México 1986, donde fue derrotada en los tres partidos: 1-0 ante Paraguay, 2-1 con Bélgica y 0-1 frente a México en el entonces Estadio Azteca.

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    Tras obtener su boleto al Mundial 2026 en la ronda de repechaje en Monterrey, la Selección de Irak quedó instalada en el Grupo I junto a la Noruega, de Erlig Haaland, el combinado de Francia favorito al título y la siempre complicada Senegal.

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    LISTA DE LA SELECCIÓN DE IRAK PARA EL MUNDIAL 2026

    PORTEROS

    • Jalal Hassan
    • Ahmed Basil
    • Fahad Talib

    DEFENSAS

    • Akam Hashen
    • Rebin Sulaka
    • Zaid Tahseem
    • Manaf Younis
    • Merchas Doski
    • Ahmed Yahya
    • Hussein Ali
    • Mustafa Saadoon
    • Frans Putros

    MEDIOCAMPISTAS

    • Zaid Ismail
    • Zidane Iqbal
    • Aimar Sher
    • Amir Almmari
    • Kevin Yakob
    • Ibrahim Bayesh
    • Marko Farji
    • Youssef Amyn
    • Ahmed Qasim
    • Ali Jassim

    DELANTEROS

    • Mohanad Ali
    • Aymen Hussein
    • Ali Al Hamadi
    • Ali Yousef
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