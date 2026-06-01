Selección de Irak: Futbolistas convocados en la lista para el Mundial 2026
Estos son los 26 jugadores que buscarán hacer historia en el Grupo I junto a Noruega, Francia y Senegal.
Video Selección de Irak: Convocados en lista para el Mundial 2026
La Selección de Irak dio a conocer su lista definitiva para la Copa del Mundo de la FIFA 2026 donde tendrán un enorme reto al caer en uno de los grupos más complicados del torneo.
La Selección de Irak regresa a una Copa Mundial de la FIFA luego de cuatro décadas. Su primera participación fue en el Mundial de México 1986, donde fue derrotada en los tres partidos: 1-0 ante Paraguay, 2-1 con Bélgica y 0-1 frente a México en el entonces Estadio Azteca.
Tras obtener su boleto al Mundial 2026 en la ronda de repechaje en Monterrey, la Selección de Irak quedó instalada en el Grupo I junto a la Noruega, de Erlig Haaland, el combinado de Francia favorito al título y la siempre complicada Senegal.
LISTA DE LA SELECCIÓN DE IRAK PARA EL MUNDIAL 2026
PORTEROS
- Jalal Hassan
- Ahmed Basil
- Fahad Talib
DEFENSAS
- Akam Hashen
- Rebin Sulaka
- Zaid Tahseem
- Manaf Younis
- Merchas Doski
- Ahmed Yahya
- Hussein Ali
- Mustafa Saadoon
- Frans Putros
MEDIOCAMPISTAS
- Zaid Ismail
- Zidane Iqbal
- Aimar Sher
- Amir Almmari
- Kevin Yakob
- Ibrahim Bayesh
- Marko Farji
- Youssef Amyn
- Ahmed Qasim
- Ali Jassim
DELANTEROS
- Mohanad Ali
- Aymen Hussein
- Ali Al Hamadi
- Ali Yousef
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