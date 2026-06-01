Mundial 2026 Selección de Irak: Futbolistas convocados en la lista para el Mundial 2026 Estos son los 26 jugadores que buscarán hacer historia en el Grupo I junto a Noruega, Francia y Senegal.

Video Selección de Irak: Convocados en lista para el Mundial 2026

La Selección de Irak dio a conocer su lista definitiva para la Copa del Mundo de la FIFA 2026 donde tendrán un enorme reto al caer en uno de los grupos más complicados del torneo.

La Selección de Irak regresa a una Copa Mundial de la FIFA luego de cuatro décadas. Su primera participación fue en el Mundial de México 1986, donde fue derrotada en los tres partidos: 1-0 ante Paraguay, 2-1 con Bélgica y 0-1 frente a México en el entonces Estadio Azteca.

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Tras obtener su boleto al Mundial 2026 en la ronda de repechaje en Monterrey, la Selección de Irak quedó instalada en el Grupo I junto a la Noruega, de Erlig Haaland, el combinado de Francia favorito al título y la siempre complicada Senegal.

LISTA DE LA SELECCIÓN DE IRAK PARA EL MUNDIAL 2026

PORTEROS

Jalal Hassan

Ahmed Basil

Fahad Talib

DEFENSAS

Akam Hashen

Rebin Sulaka

Zaid Tahseem

Manaf Younis

Merchas Doski

Ahmed Yahya

Hussein Ali

Mustafa Saadoon

Frans Putros

MEDIOCAMPISTAS

Zaid Ismail

Zidane Iqbal

Aimar Sher

Amir Almmari

Kevin Yakob

Ibrahim Bayesh

Marko Farji

Youssef Amyn

Ahmed Qasim

Ali Jassim

DELANTEROS