Mundial 2026 Irak revela su prelista de jugadores convocados al Mundial 2026 Los Leones de Mesopotamia dieron a conocer la plantilla con la que prepararán la Copa del Mundo en España.

Video Irak revela prelista de jugadores convocados para el Mundial 2026

La selección de Irak dio a conocer su prelista de 34 jugadores convocados que integrarán el equipo que tendrá un campo de entrenamiento en España previo al Mundial 2026.

Los Leones de Mesopotamia esperan revelar su lista final el 1 de junio, previo a viajar a Estados Unidos para su participación en la Copa del Mundo.

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Prelista de Irak para el Mundial 2026



El técnico australiano Graham Arnold reveló los nombres con la ausencia destacada de Amjad Attwan y el regreso de Jalal Hassan, el portero titular.

Porteros : Fahad Talib, Ahmed Basil, Kamil Saadi y Jalal Hassan.

: Fahad Talib, Ahmed Basil, Kamil Saadi y Jalal Hassan. Defensas : Frans Putros, Maytham Jabbar, Zaid Tahseen, Akam Hashim, Manaf Younis, Rebin Sulaka, Mustafa Saadoon, Ahmed Yahya, Dario Naamo, Ahmed Maknzi, Merchas Doski, Hussein Ali.

: Frans Putros, Maytham Jabbar, Zaid Tahseen, Akam Hashim, Manaf Younis, Rebin Sulaka, Mustafa Saadoon, Ahmed Yahya, Dario Naamo, Ahmed Maknzi, Merchas Doski, Hussein Ali. Medios : Zaid Ismail, Peter Gwargis, Youssef Amyn, Zidane Iqbal, Kevin Yakob, Amir Al Ammari, Marko Farji, Ibrahim Bayesh, Ahmed Qasim, Jussef Nasrawe.

: Zaid Ismail, Peter Gwargis, Youssef Amyn, Zidane Iqbal, Kevin Yakob, Amir Al Ammari, Marko Farji, Ibrahim Bayesh, Ahmed Qasim, Jussef Nasrawe. Delanteros: Hasan Abdulkareem, Aimar Sher, Mohamad Ali, Ali Yousef, Aymen Hussein, Ali Al Hamadi, Ali Jassim y Karar Nabeel.