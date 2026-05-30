Irak 2026 Títulos y el palmarés completo que tiene la selección de Irak Los iraquíes apenas jugarán su segunda Copa Mundial de la FIFA, pero cuentan con un título en su palmarés en un torneo a nivel de selecciones nacionales.

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Es el regreso del cuadro asiático a una Copa del Mundo de la FIFA, donde participó por primera vez en México 1986 en la que se midió al anfitrión y fue eliminada en la Fase de Grupos.

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TÍTULOS Y PALMARÉS HISTÓRICO DE IRAK

El único título que cuenta la Selección de Irak en su palmarés futbolístico fue en la Copa Asiática de Naciones de 2007 disputada en cuatro países; venció en la Final a Arabia Saudita en partido disputado en Yakarta, Indonesia.

Otra de las mejores actuaciones iraquíes en la Copa Asiática de Naciones fue en Irán 1976 y en Australia 2015, en las que culminó con la cuarta posición.

Irak también participó en la Copa FIFA Confederaciones de Sudáfrica 2009, aunque no pasó de la Fase de Grupos donde midió ante España, Sudáfrica y Nueva Zelanda, todas clasificadas al Mundial 2026.