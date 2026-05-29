Irak 2026 Irak derrota a Andorra con golazo en partido de preparación para el Mundial 2026 El combinado iraquí debutará en la Copa del Mundo ante Noruega.

Video Irak derrota a Andorra con golazo de Yousif de cara al Mundial 2026

La Selección de Irak alista su debut en la Copa del Mundo de la FIFa 2026 con el triunfo ante Andorra como parte de los últimos juegos de preparación de cara al inicio del torneo veraniego.

Un solitario golazo de Ali Yousif a los 19 minutos del primer tiempo fue suficiente para que Irak se llevara la victoria gracias a al definición en el límite del área grande al ángulo contrario.

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La Selección de Irak tiene en puerta dos partido más de preparación ante España y Venezuela. Los asiáticos enfrentan a 'La Furia Roja' el jueves 4 de junio.

Ante los sudamericanos se enfrentarán el martes 9 de junio, dos días antes de la inauguración del Mundial en el Estadio Ciudad de México y 7 días antes de su debut ante los noruegos.

Los iraquíes se encuentran en el Grupo I junto con Noruega, Francia y Senegal, y tendrán su campamento de preparación en Virginia, Estados Unidos durante la fase de grupos.

IRAK EN MUNDIALES

La Selección de Irak regresa a una Copa Mundial de la FIFA luego de cuatro décadas. Su primera participación fue en el Mundial de México 1986, donde fue derrotada en los tres partidos: 1-0 ante Paraguay, 2-1 con Bélgica y 0-1 frente a México en el entonces Estadio Azteca.

Su mejor actuación fue haber clasificado a fase de grupos de la Copa Mundial de 1986 celebrada en México. Aunque no obtuvo ninguna victoria, sí logró marcar gol por primera vez en la historia de Irak en la mayor justa del futbol internacional.

Participaciones en Mundiales: 2 con la del Mundial 2026

Títulos: Ninguno

Mejor posición: Fase de grupos en el Mundial México 1986

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ESTADÍSTICAS Y NÚMEROS DE IRAK EN MUNDIALES

La Copa Mundial de la FIFA 2026 será la segunda vez que Irak juegue en este torneo.

En México 1986, pese a perder sus tres partidos de fase de grupos, logró marcar un gol ante Bélgica. El máximo goleador iraquí fue el responsable de esta anotación: Ahmed Radhi.