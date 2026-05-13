Irak 2026 Irak en Mundiales: Historia, participaciones, estadísticas y entrenador Será la segunda participación de la Selección de Irak en una Copa del Mundo de la FIFA cuando comience sus actividades en el Mundial 2026.

Video Irak vence a Bolivia y clasifica al Mundial 2026

En el Repechaje Intercontinental derrotó 2-1 a Bolivia con goles de Ali Al-Hamadi y Aymen Hussein, partido que jugaron en Monterrey, México, obteniendo así un lugar en el Grupo I del Mundial 2026 que por primera vez se jugará en tres países: Estados Unidos, México y Canadá.

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IRAK EN MUNDIALES

La Selección de Irak regresa a una Copa Mundial de la FIFA luego de cuatro décadas. Su primera participación fue en el Mundial de México 1986, donde fue derrotada en los tres partidos: 1-0 ante Paraguay, 2-1 con Bélgica y 0-1 frente a México en el entonces Estadio Azteca.

Su mejor actuación fue haber clasificado a fase de grupos de la Copa Mundial de 1986 celebrada en México. Aunque no obtuvo ninguna victoria, sí logró marcar gol por primera vez en la historia de Irak en la mayor justa del futbol internacional.

Participaciones en Mundiales: 2 con la del Mundial 2026

Títulos: Ninguno

Mejor posición: Fase de grupos en el Mundial México 1986

ESTADÍSTICAS Y NÚMEROS DE IRAK EN MUNDIALES

La Copa Mundial de la FIFA 2026 será la segunda vez que Irak juegue en este torneo.

En México 1986, pese a perder sus tres partidos de fase de grupos, logró marcar un gol ante Bélgica. El máximo goleador iraquí fue el responsable de esta anotación: Ahmed Radhi.

En ese año, siete jugadores participaron en los tres partido de la Selección de Irak, 6 desde el once inicial: Khali Allawe, Ghanim Al-Roubai, Ahmed Radhi Amaiesh, Ali Hussein Shihab, Natik Hashim Abidoum, Nadhim Shaker Salim y, Rahim Hameed, quien entró desde la banca.

ENTRENADOR DE LA SELECCIÓN DE IRAK PARA EL MUNDIAL 2026

Graham Arnold, australiano de 62 años, será el director técnico de Irak para el Mundial de 2026. Es el entrenador que más veces ha dirigido a Australia, pero esta vez lo hará con Irak.